Πρόγραμμα DiscoverEU: Μέχρι τι ώρα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα δωρεάν ταξιδιωτικό πάσο

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Έως σήμερα, Πέμπτη,15 Οκτωβρίου στη 1μμ ώρα Ελλάδας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι νέοι πολίτες να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “DiscoverEU” και να ταξιδέψουν δωρεάν σε χώρες της Ευρώπης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας και στο πλαίσιο του προγράμματος διατίθενται περισσότερα από 40.000 ταξιδιωτικά πάσο.

Οι δικαιούχοι

Eπίσης επισημαίνεται πως, στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος:

Οι πολίτες που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και είναι:

είτε κάτοικοι κρατών -μελών της ΕΕ υπερπόντιων χωρών και εδαφών που συνδέονται με την Ένωση

είτε χώρας που συμμετέχει στο Erasmus+, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία.

Οι επιλεγέντες θα μπορούν να ταξιδέψουν για έως 7 ημέρες μέσα σε διάστημα 1 μήνα κατά την περίοδο 1η Μαρτίου 2027 – 31 Μαΐου 2028.

Το ταξιδιωτικό πάσο

Το ταξιδιωτικό πάσο καλύπτει μετακινήσεις με μέσα χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κυρίως με τρένο, ενώ προβλέπεται και χορήγηση κάρτας εκπτώσεων για διαμονή, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες.

Ακόμη δίνεται δυνατότητα ομαδικής συμμετοχής. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ταξιδέψουν με έως 4 φίλους, εάν πληρούν και εκείνοι τα κριτήρια του προγράμματος.