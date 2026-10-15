Το colpo grosso απατεώνων με δήθεν διαρροές ρεύματος: Λεία άνω των 200.000 ευρώ από 13 περιπτώσεις στην Αττική

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Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα με το πρόσχημα δήθεν διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αναζητούνται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν από τον περασμένο Ιούλιο σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ η συνολική λεία της εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Η υπόθεση αφορά συνολικά 13 περιπτώσεις κλοπών και απατών.

Η δράση της σπείρας καταγράφηκε, μεταξύ άλλων, στα Καλύβια, στο Μαρκόπουλο, στο Κορωπί, στην Αργυρούπολη, στην Ηλιούπολη, στον Άλιμο, στην Κερατέα, στη Βούλα και στα Πατήσια. Η σύλληψη του 19χρονου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.

Το colpo grosso απατεώνων με δήθεν διαρροές ρεύματος – Πώς εξαπατούσαν τα ηλικιωμένα θύματα

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να προσέγγιζαν κυρίως ηλικιωμένους, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επικαλούνταν υποτιθέμενη διαρροή στο ηλεκτρικό δίκτυο της κατοικίας τους και υποστήριζαν ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν άμεσα εργασίες για την αποκατάσταση της δήθεν βλάβης.

Με αυτό το πρόσχημα επιχειρούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων και να τα πείσουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες.

Στη συνέχεια, τους ζητούσαν να συγκεντρώσουν μετρητά και πολύτιμα κοσμήματα, να τα τοποθετήσουν μέσα σε σακούλα ή αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν σε εμφανές σημείο, συνήθως στην είσοδο της κατοικίας. Παράλληλα, τους παρότρυναν να αφήσουν ανοιχτή την κεντρική πόρτα του σπιτιού.

Αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα και εξαφανίζονταν

Αφού τα θύματα άφηναν τα τιμαλφή στο σημείο που τους είχαν υποδείξει, τα μέλη της ομάδας τούς ζητούσαν να παραμείνουν στο υπνοδωμάτιο, με τη δικαιολογία ότι έπρεπε να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της υποτιθέμενης βλάβης.

Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ηλικιωμένων από την είσοδο, αφαιρούσαν τα χρήματα και τα κοσμήματα και απομακρύνονταν από την κατοικία. Τα θύματα αντιλαμβάνονταν εκ των υστέρων ότι είχαν πέσει θύματα απάτης.

Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της ομάδας βρίσκονται σε εξέλιξη.