Στο «φουλ» οι μηχανές του ΠΑΣΟΚ για την «άλωση» της Αττικής: Το βλέμμα της Χαριλάου Τρικούπη στραμμένο στη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση την Κυριακή στο Αιγάλεω

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στην «καρδιά» του εκλογικού χάρτη, το λεκανοπέδιο της Αττικής, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη περιφέρεια θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της επερχόμενης κάλπης.

Με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν ανοδικές τάσεις για το πράσινο στρατόπεδο, η Χαριλάου Τρικούπη ποντάρει δυναμικά στην ενίσχυση των δυνάμεών της στους πολυάριθμους δήμους της Αττικής.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Επαφής με τους Πολίτες για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχει τεθεί σε εφαρμογή και περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πλάνο εξορμήσεων και δράσεων με

Διανομή έξι διαφορετικών θεματικών φυλλαδίων με τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, δίνοντας έμφαση στην επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και στη λύση του στεγαστικού προβλήματος.

με τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, δίνοντας έμφαση στην επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και στη λύση του στεγαστικού προβλήματος. Συνεχείς θεματικές εκδηλώσεις, περιοδείες και επαφές βουλευτών και στελεχών σε πλατείες, γειτονιές και πολιτιστικά κέντρα (όπως οι εβδομαδιαίες παρεμβάσεις στην Α΄ Αθηνών).

Το βλέμμα της Χαριλάου Τρικούπη στραμμένο στη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση την Κυριακή στο Αιγάλεω

Το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΣΟΚ για την «άλωση» της Αττικής αποτυπώνεται και στο βάρος που έχει ρίξει η Χαριλάου Τρικούπη στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αιγάλεω «Σταύρος Βενέτης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες και την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναμένεται να απευθύνει προσκλητήριο συστράτευσης.

Στην ομιλία του θα προβάλει το δίλημμα της κάλπης, τονίζοντας ότι η πραγματική πολιτική αλλαγή προϋποθέτει την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα θα ξεκαθαρίσει πως σε περίπτωση νίκης, το κόμμα θα επιδιώξει προγραμματικές συνεργασίες στη βάση των αρχών του, με τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος στη θέση του πρωθυπουργού.

Η Ιστορική Επέτειος: 18 Οκτωβρίου 1981 – 45 Χρόνια από την «Αλλαγή»

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας και τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς φέρει βαθύ πολιτικό και ιστορικό συμβολισμό.

Την Κυριακή συμπληρώνονται ακριβώς 45 χρόνια από τη 18η Οκτωβρίου του 1981, την ημέρα που το ΠΑΣΟΚ και ο ιδρυτής του, Ανδρέας Παπανδρέου, ανέλαβαν για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο Εκλογικός Θρίαμβος: Στις κάλπες του 1981, το ΠΑΣΟΚ πέτυχε μια ιστορική επικράτηση αποσπώντας το 48,07% των ψήφων και 172 έδρες στο Κοινοβούλιο, έναντι 35,88% (115 έδρες) της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Γεώργιο Ράλλη.

Στις κάλπες του 1981, το ΠΑΣΟΚ πέτυχε μια ιστορική επικράτηση αποσπώντας το 48,07% των ψήφων και 172 έδρες στο Κοινοβούλιο, έναντι 35,88% (115 έδρες) της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Γεώργιο Ράλλη. Η Πρώτη Σοσιαλιστική Κυβέρνηση: Η νίκη εκείνη σηματοδότησε την εδραίωση του συνθήματος της «Αλλαγής», φέρνοντας για πρώτη φορά σοσιαλιστικό σχηματισμό στην εξουσία και εισάγοντας τομή σε θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Η νίκη εκείνη σηματοδότησε την εδραίωση του συνθήματος της «Αλλαγής», φέρνοντας για πρώτη φορά σοσιαλιστικό σχηματισμό στην εξουσία και εισάγοντας τομή σε θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η Γέφυρα με το Σήμερα: Θέλοντας να αγγίξει το συναισθηματικό υπόβαθρο των παραδοσιακών ψηφοφόρων αλλά και να απευθυνθεί στη νέα γενιά, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να συνδέσει την παρακαταθήκη του 1981 με την πρόταση για μια «νέα αλλαγή» με το βλέμμα στο μέλλον.

Πολιτικές Αιχμές

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ οριοθετεί τη θέση του απέναντι στην κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα απαντά στις επικρίσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΣΥΡΙΖΑ. Σχολιάζοντας τις αναφορές περί παλαιότερων συγκυβερνήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμισε πρόσφατα τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να διεξάγεται με πλήρη καταγραφή της ιστορικής αλήθειας.