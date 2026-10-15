Η απάτη «του αιώνα» στη Θεσσαλονίκη: «Αετονύχηδες» άρπαξαν από ηλικιωμένη 4.766 λίρες βάρους 38 κιλών – Η λεία αγγίζει τα 4,7 εκατ. ευρώ

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για την εξιχνίαση μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης που έχουν καταγραφεί στα εγχώρια χρονικά, με λεία που αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

«Είμαστε από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης – Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας»

Ήταν Τρίτη και 13 όταν οι «αετονύχηδες» έβαλαν μπροστά το καλοστημένο τους κόλπο. Οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της «ΔΕΗ Θεσσαλονίκης». Με πρόσχημα την εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών στην περιοχή, οι επιτήδειοι έπεισαν το θύμα ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προκειμένου να προστατευθεί, της υπέδειξαν να απομονωθεί σε συγκεκριμένο δωμάτιο του σπιτιού και να μεταφέρει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα και αντικείμενα αξίας εκτός αυτού.

Της άρπαξαν 4.766 λίρες βάρους 38 κιλών

Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες τους, συγκεντρώνοντας σε σακούλες κοσμήματα, τιμαλφή, καθώς και 4.766 χρυσές λίρες, συνολικού βάρους 38 κιλών.

Στη συνέχεια, οι δράστες την έπεισαν να αφήσει την εξώπορτα του διαμερίσματος ανοιχτή. Συνεργοί του κυκλώματος εισήλθαν στον χώρο, αφαίρεσαν τις σακούλες με τον ανυπολόγιστης αξίας θησαυρό και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Όταν η γυναίκα βγήκε από το δωμάτιο, διαπίστωσε τη μεγάλη κλοπή και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οδηγίες της ΕΛΑΣ για την προστασία από απάτες

Με αφορμή περιστατικά αυτής της μορφής, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες τα εξής μέτρα προστασίας: