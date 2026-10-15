Η απάτη «του αιώνα» στη Θεσσαλονίκη: «Αετονύχηδες» άρπαξαν από ηλικιωμένη 4.766 λίρες βάρους 38 κιλών – Η λεία αγγίζει τα 4,7 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για την εξιχνίαση μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης που έχουν καταγραφεί στα εγχώρια χρονικά, με λεία που αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ.
«Είμαστε από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης – Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας»
Ήταν Τρίτη και 13 όταν οι «αετονύχηδες» έβαλαν μπροστά το καλοστημένο τους κόλπο. Οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της «ΔΕΗ Θεσσαλονίκης». Με πρόσχημα την εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών στην περιοχή, οι επιτήδειοι έπεισαν το θύμα ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Προκειμένου να προστατευθεί, της υπέδειξαν να απομονωθεί σε συγκεκριμένο δωμάτιο του σπιτιού και να μεταφέρει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα και αντικείμενα αξίας εκτός αυτού.
Της άρπαξαν 4.766 λίρες βάρους 38 κιλών
Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες τους, συγκεντρώνοντας σε σακούλες κοσμήματα, τιμαλφή, καθώς και 4.766 χρυσές λίρες, συνολικού βάρους 38 κιλών.
Στη συνέχεια, οι δράστες την έπεισαν να αφήσει την εξώπορτα του διαμερίσματος ανοιχτή. Συνεργοί του κυκλώματος εισήλθαν στον χώρο, αφαίρεσαν τις σακούλες με τον ανυπολόγιστης αξίας θησαυρό και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Όταν η γυναίκα βγήκε από το δωμάτιο, διαπίστωσε τη μεγάλη κλοπή και ειδοποίησε τις Αρχές.
Οδηγίες της ΕΛΑΣ για την προστασία από απάτες
Με αφορμή περιστατικά αυτής της μορφής, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες τα εξής μέτρα προστασίας:
- Καμία εταιρεία ή υπηρεσία δεν ζητά συγκέντρωση τιμαλφών: Υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ, τραπεζών ή άλλων φορέων δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσουν από πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα, λίρες ή κοσμήματα για λόγους «ασφαλείας» ή «βλάβης».
- Μην ανοίγετε την πόρτα σε αγνώστους: Μην επιτρέπετε την είσοδο στο σπίτι σε άτομα που δηλώνουν τεχνικοί ή υπάλληλοι υπηρεσιών, αν δεν έχετε εσείς οι ίδιοι προγραμματίσει κάποιο ραντεβού ή δεν έχετε διασταυρώσει την ιδιότητά τους.
- Διασταύρωση πληροφοριών: Αν κάποιος σας καλέσει στο τηλέφωνο ισχυριζόμενος ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη (βλάβη, ατύχημα συγγενικού προσώπου κ.λπ.), κλείστε τη γραμμή και καλέστε εσείς απευθείας τον επίσημο φορέα ή το συγγενικό σας πρόσωπο.
- Άμεση ειδοποίηση των αρχών: Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οτιδήποτε ύποπτο ή πέσετε θύμα απόπειρας απάτης, επικοινωνήστε αμέσως με την Αστυνομία στον αριθμό 100.