Η Ρόδος μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και έλεγχοι στα σχολεία – Θλίψη για τον θάνατο του 62χρονου

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Τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία της Τετάρτης «μετρά» η Ρόδος, με τις υπηρεσίες του δήμου, να προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους, σε δημόσιες υποδομές και σχολικά συγκροτήματα.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, «ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών».

Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα, προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν ελέγχους στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το νησί.

«Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχολικοί χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού» επεσήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου, συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να αποτυπώσει το μέγεθος των καταστροφών σε περιοχές του νησιού, που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Τραγικό θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας ο 62χρονος

Τραγικός επίλογος γράφτηκε με τον θάνατο του 62χρονου πατέρα δύο παιδιών, που έχασε τη ζωή του στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην παραλία, περίπου 100 μέτρα από το σημείο εκβολής του χειμάρρου, ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 62χρονος καταγόταν από τη Βόρεια Ελλάδα και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλυσό, το Φαληράκι, τα Αφάντου και την Καλλιθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν, από την Πυροσβεστική και τις ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Στην περιοχή Ασγούρου απεγκλωβίστηκε γυναίκα από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας των υδάτων, ενώ κοντά στη Λίνδο, καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Προβλήματα προκάλεσε και η πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχαγγέλου – Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», με ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

Η εικόνα στη Ρόδο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, καθώς η βροχή έχει σταματήσει. Ωστόσο, οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το ύψος της βροχής ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Σύμφωνα με μέτρηση σταθμού στην περιοχή, μέσα σε περίπου έξι ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής, ενώ οι εκτιμήσεις για τα ακραία ύψη βροχόπτωσης στο νησί προσεγγίζουν τους 280 τόνους νερού ανά στρέμμα.