Ρόδος: Πάνω από 30 απεγκλωβισμοί και 200 αντλήσεις υδάτων – Στα 264 χιλιοστά το ύψος της βροχής

Η Ρόδος επλήγη σφοδρά από έντονη κακοκαιρία την Τετάρτη, με πρωτοφανείς βροχοπτώσεις που προκάλεσαν μία ανθρώπινη απώλεια, εκτεταμένες πλημμύρες και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε για πάνω από 30 απεγκλωβισμούς και 200 αντλήσεις υδάτων, καθώς το ύψος της βροχής έφτασε τα 264 χιλιοστά

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΡΟΔΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρόδος επλήγη σφοδρά από την έντονη κακοκαιρία, με μία ανθρώπινη ζωή να χάνεται και εκτεταμένες πλημμύρες να προκαλούν δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμούς.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποίησε πάνω από 30 απεγκλωβισμούς και 200 αντλήσεις υδάτων, ενώ το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης έφτασε τα 264 χιλιοστά.
  • Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη στα Δωδεκάνησα και η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ρόδος ήταν η περιοχή που επλήγη περισσότερο από την έντονη κακοκαιρία σήμερα, Τετάρτη με τις πρωτοφανείς σε ένταση βροχοπτώσεις να κοστίζουν μία ανθρώπινη ζωή, αλλά και εκτεταμένες πλημμύρες και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμούς.

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος – Κλειστά την Πέμπτη τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι τις 21:15, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής στη Ρόδο, απευθύνοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος.

Μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής

Ενδεικτικά της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων είναι τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου, από τις 06:30 έως τις 12:50, καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής, μέσα σε περίπου εξήμισι ώρες, ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και συσσώρευση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, πέντε συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με χωματουργικά μηχανήματα, επιχειρούσαν συνεχώς στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των κατολισθήσεων. Στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής αξιοσημείωτες ζημιές.

Ρόδος, κακοκαιρία, 62χρονος
Ο 62χρονος που έχασε τη ζωή του

Ρόδος - κακοκαιρία

Υπενθυμίζεται ότι από χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», με απόφαση της γενικής γραματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και των πολύ θυελλωδών ανέμων.

Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ, ενώ οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και διαβάσεις που έχουν καλυφθεί από νερά, είτε πεζή είτε με οχήματα. Παράλληλα, συνιστά την αποφυγή υπόγειων χώρων και περιοχών όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων, καθώς και την αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και των μηνυμάτων του 112.

ΡΟΔΟΣ
Φωτό από Intime
ΡΟΔΟΣ
Φωτό από intime

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι ακόμη και μετά την υποχώρηση των βροχοπτώσεων, ο κίνδυνος δεν έχει απαραίτητα εκλείψει, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία του οδικού δικτύου που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

Σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου ή ανάγκης επείγουσας βοήθειας, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διευκρινίζει ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αποτυπώνουν την κατάσταση έως τις 21:15 της Τετάρτης και δεν αποτελούν τον τελικό απολογισμό της κακοκαιρίας, ενώ για κάθε ουσιώδη μεταβολή θα ακολουθήσει νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Ρόδος, Κακοκαιρία
πηγή: dimokratiki.gr

Κακοκαιρία Ρόδος

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ