Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που έζησε 30 χρόνια στο Νυμφαίο – Η συγκινητική ανάρτηση του «Αρκτούρου»

Η Κατερίνα, μία από τις πρώτες και πιο γνώριμες αρκούδες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 39 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ξεχωριστή ιστορία στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στο Νυμφαίο. Έζησε σχεδόν τρεις δεκαετίες υπό τη φροντίδα της οργάνωσης, αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της.

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Αρκτούρος, Αρκούδα, Κατερίνα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα, η γηραιότερη αρκούδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, σε ηλικία 39 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ξεχωριστή ιστορία στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στο Νυμφαίο.
  • Ήταν μία από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξενήθηκαν στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και έζησε σχεδόν τρεις δεκαετίες υπό τη φροντίδα του, αποτελώντας για χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του Κέντρου.
  • Όσοι την γνώρισαν θυμούνται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, καθώς ήταν δυναμική, ατίθαση και ανεξάρτητη, με χαρακτηριστική συνήθεια να βουτάει το ξερό ψωμί της στο νερό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία από τις πρώτες και πιο γνώριμες αρκούδες του «Αρκτούρου», η Κατερίνα, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια ξεχωριστή ιστορία στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στο Νυμφαίο.

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Σε ηλικία 39 ετών έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα, που ήταν μία από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξενήθηκαν στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες που πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της οργάνωσης.

Η Κατερίνα έζησε σχεδόν τρεις δεκαετίες υπό τη φροντίδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, αποτελώντας για χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του Κέντρου Προστασίας Αρκούδας στο Νυμφαίο.

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Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή η Οργάνωση Αρκτούρος όσοι την γνώρισαν θυμούνται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση και ανεξάρτητη, ήθελε πάντα να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.

Μία από τις χαρακτηριστικές συνήθειές της ήταν να παίρνει το ξερό ψωμί της και να το βουτάει στο νερό, ώστε να μαλακώσει πριν το φάει. Μια μικρή καθημερινή συνήθεια που έμεινε στη μνήμη των ανθρώπων που τη φρόντιζαν».

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Ο αποχαιρετισμός του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

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