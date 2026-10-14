Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: Κανονικά οι φίλαθλοι των Ερυθρόλευκων στο «Βελοντρόμ» – Ανακλήθηκαν οι περιορισμοί από τις γαλλικές αρχές

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μπορέσουν τελικά να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία, καθώς οι γαλλικές αρχές ανακάλεσαν τους περιορισμούς που είχαν προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την παρουσία τους στο «Βελοντρόμ».

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Οπαδοί
πηγή: Intime - Vlassopoulou Ismini
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κανονικά θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού την αυριανή (15/10) αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία, καθώς οι τοπικές Αρχές ανακάλεσαν τους περιορισμούς που είχαν προκαλέσει σύγχυση.
  • Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της πειραϊκής ομάδας, η οποία είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «αδιανόητη κοροϊδία».
  • Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία χαιρέτισε την ανάκληση των περιορισμών, ενώ η αστυνομία της Μασσαλίας διευκρίνισε ότι «δεν είχε εκδοθεί ποτέ απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού». Πολλοί φίλαθλοι είχαν ήδη ακυρώσει ταξιδιωτικές διευθετήσεις και είχαν υποστεί οικονομικές απώλειες.

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Κανονικά θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού την αυριανή (15/10) αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία, για τη League Phase του Europa League, καθώς οι τοπικές Αρχές ανακάλεσαν τους περιορισμούς που είχαν προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών στο «Βελοντρόμ», όπως επιβεβαίωσε σήμερα (14/10) η UEFA.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της πειραϊκής ομάδας, η οποία είχε εκλάβει την αρχική απόφαση των γαλλικών Αρχών ως απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων της στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε καταγγείλει τον χειρισμό της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή κατάσταση, ενώ είχε καλέσει τους οπαδούς του να μην ταξιδέψουν στη Μασσαλία, επικαλούμενος ζητήματα ασφάλειας και τον κίνδυνο σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσής τους.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι χαιρετίζει την απόφαση των αρμόδιων τοπικών Αρχών να ανακαλέσουν την προηγούμενη ρύθμιση που απαγόρευε την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στην αναμέτρηση. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για την αβεβαιότητα και την ταλαιπωρία που προκλήθηκαν στον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους του, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση των φιλοξενούμενων οπαδών θα διασφαλιστεί προς όφελος της αθλητικής ακεραιότητας.

Από την πλευρά της, η αστυνομική διεύθυνση της Μασσαλίας διευκρίνισε στο Ρόιτερ ότι δεν είχε εκδοθεί ποτέ απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού, αποδίδοντας τη σύγχυση σε διαφορετικές ερμηνείες των τοπικών διοικητικών αποφάσεων. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η αρχική εντολή αφορούσε την απαγόρευση επίδειξης διακριτικών και εμπορευμάτων του ελληνικού συλλόγου στο κέντρο της πόλης και στην περιοχή γύρω από το γήπεδο, για λόγους ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος περιορισμός ήρθη στη συνέχεια, μετά την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι γαλλικές Αρχές διαβεβαίωσαν, επίσης, ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των φιλάθλων που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν στη Μασσαλία, σημειώνοντας ότι η απόφαση για την παρουσία τους ανήκει πλέον στους ίδιους.

Η διευκρίνιση ήρθε μετά την έντονη αντίδραση του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «αδιανόητη κοροϊδία», επισημαίνοντας ότι χιλιάδες φίλαθλοι είχαν ήδη ακυρώσει αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων και άλλες ταξιδιωτικές διευθετήσεις, με σημαντικό οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, εκατοντάδες οπαδοί που βρίσκονταν ήδη στη Μασσαλία επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ άλλοι ματαίωσαν το ταξίδι τους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων και είχε προτρέψει όσους οπαδούς του βρίσκονταν ήδη στη γαλλική πόλη να αποχωρήσουν, ενώ είχε δεσμευτεί να παράσχει νομική συνδρομή σε όσους επιδιώξουν να διεκδικήσουν αποζημίωση για τις οικονομικές απώλειες που υπέστησαν.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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