Για τέταρτη φορά στην ιστορία της και πρώτη ύστερα από μία πενταετία, η Παλμέιρας κατέκτησε τον τίτλο του Copa Libertadores. Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα κέρδισε με 1-0 την Εστουντιάντες στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης κι ανέβηκε στην κορυφή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης εκτός Ευρώπης, με τον άλλοτε προπονητή του ΠΑΟΚ να φτάνει στην επιτυχία αυτή για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Μάλλον αναμενόμενα, το πρώτο μέρος δεν περιλάμβανε πολλές αξιόλογες φάσεις, την ώρα που ο διαιτητής είχε βγάλει έξι φορές την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του. Η κεφαλιά του Καρίγιο (9′) ήταν άστοχη, με τις προσπάθειες του Σόσα (28′, 38′) από την άλλη να μην ανησυχούν τον Μουσλέρα, που πάντως στο 45′ είδε την μπάλα να σταματά στο δεξί δοκάρι μετά την παρέμβαση του Ρόχο στην εξαιρετική προσπάθεια του Εβαντζελίστα. Στο 45+4′ δε, ο έμπειρος τερματοφύλακας σταμάτησε εύκολα την κεφαλιά του Μουρίλο.

Το τρόπαιο στους Βραζιλιάνους

Εντέλει, το σκορ στον τελικό άνοιξε στο 52ο λεπτό. Ο Αρτούρ σέντραρε από τα αριστερά και ο Αρίας γύρισε με το κεφάλι, στρώνοντας στον Σόσα που με μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή έδωσε το προβάδισμα στην Παλμέιρας.

Οι Αργεντινοί προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα όμως ο Κάρλος Μιγκέλ σταμάτησε το εντυπωσιακό γυριστό του Καρίγιο τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον τερματοφύλακας της Βερντάο να έχει απάντηση και στην κεφαλιά του Τσέτρε στο 74′. Το μονοκόμματο σουτ του Παλάσιος στο 84′ πέρασε ελάχιστα άουτ, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε και τους Βραζιλιάνους να κατακτούν το τρόπαιο.