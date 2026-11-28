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Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στον αγώνα MotoGP, στη Βαλένθια, όταν η μοτοσικλέτα του Μαρκ Μάρκεθ πήρε φωτιά, πριν από την έναρξη του τελευταίου αγώνα σπριντ της καριέρας του.

Αρκετοί από τους οδηγούς έκαναν σήμα για διακοπή της διαδικασίας εκκίνησης λόγω καθυστέρησης στο σβήσιμο των φώτων, ενώ ο Μάρκεθ αναγκάστηκε να σπρώξει τη Ducati του, από την οποία έβγαιναν καπνοί, και να την εγκαταλείψει όταν αυτή τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω στη γραμμή εκκίνησης.

Καθώς επέστρεφε στα πιτ για να αλλάξει μοτοσικλέτα, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ότι μπορούσε να επιστρέψει στη θέση του στην εκκίνηση με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, αλλά ο Ισπανός θα έπρεπε να εκτίσει ποινή διπλού «μεγάλου γύρου».

Η απόφαση προκάλεσε αποδοκιμασίες και σφυρίγματα από τους φιλάθλους στην πίστα «Ρικάρντο Τόρμο». Ο αγώνας σπριντ μειώθηκε από τους 13 γύρους στους 12.

Δείτε βίντεο:

Lights ou…OH NO! MARC’S BIKE IS ON FIRE! 🔥😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/njzVbiQmQ8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026



