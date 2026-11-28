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Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Λάκης Παπαγγελής, σε ηλικία 67 ετών.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του ΠΑΣ Γιάννινα, έδινε μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (28/11).

Αγωνιζόταν ως αμυντικός και πέρα από τον Ολυμπιακό και την ομάδα των Ιωαννίνων, είχε αγωνιστεί στον Όλυμπο Κέρκυρας, τον Ναυπακτιακό και τον Θεσπρωτό.

Με τους «ερυθρόλευκους» είχε πανηγυρίσει το πρωτάθλημα του 1987.

Το 1983 φόρεσε το Εθνόσημο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με τη Μεσογειακή ομάδα ποδοσφαίρου στους Μεσογειακούς Αγώνες της Καζαμπλάνκα, ενώ αγωνίστηκε και με την Ολυμπιακή ομάδα στο προολυμπιακό τουρνουά.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (29/11), στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, στα Ιωάννινα.