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Ενώπιον του εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν σήμερα Σάββατο δύο οδηγοί, οι οποίοι κατηγορούνται για σωρεία τροχονομικών παραβάσεων.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας 19χρονος οδηγός που δεν είχε δίπλωμα, συνελήφθη την Παρασκευή το βράδυ στην Ευκαρπία, να οδηγεί ΙΧ, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του, «τραβώντας χειρόφρενο».

Σε βάρος του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.380 ευρώ, για επικίνδυνη οδήγηση προς επίδειξη ικανότητας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, στέρηση άδειας κυκλοφορίας και φιμέ τζάμια.

Στη δεύτερη περίπτωση, 24χρονος μεθυσμένος αλλοδαπός οδηγός, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στο κέντρο της πόλης, ενώ παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.240 ευρώ, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη καθ’ υποτροπή.

Τέλος, τα ξημερώματα σήμερα (28-11-2026) συνελήφθη 52χρονος να οδηγεί ΙΧ, υπό την επίδραση οινοπνεύματος.