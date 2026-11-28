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Προβλήματα προκαλεί στην Κέρκυρα η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση που πλήττει το νησί, με την κακοκαιρία να έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, δυσκολίες στις μετακινήσεις και κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνο πλημμυρών και ισχυρούς ανέμους, με τα επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένεται να διατηρηθούν έως τα μεσάνυχτα.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και τη διέλευση από δρόμους όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και απεγκλωβισμοί

Στην Κέρκυρα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο βόρειο αλλά και στο νότιο τμήμα του νησιού, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει επτά περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε τέσσερα από αυτά. Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων, από δύο ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν όταν έπεσαν σε χαντάκι που είχε καλυφθεί από τα νερά της βροχής.

Ανησυχία για την άνοδο της στάθμης του ποταμού της Λευκίμμης

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η εικόνα στη Λευκίμμη, στη νότια Κέρκυρα, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού.

Ο όγκος του νερού έφτασε σχεδόν στο ύψος του δρόμου και του κρηπιδώματος, ενώ η ροή ήταν ιδιαίτερα ορμητική. Η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των σκαφών, αλλά και των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού.

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Πλημμύρισε ξανά το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας

Την ίδια ώρα, η ισχυρή βροχόπτωση, που κατά διαστήματα συνοδεύτηκε από καταιγίδες, προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.

Για ακόμη μία φορά, η περιοχή του Λιστόν βρέθηκε αντιμέτωπη με συσσώρευση υδάτων. Δρόμοι και πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ νερά κάλυψαν τμήματα της πλατείας, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των πεζών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προς το παρόν βέβαια, μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου, δεν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα που υπήρξαν την Παρασκευή σε Θεσπρωτία και νότια Κέρκυρα, η επιδείνωση όμως του καιρού συνεχίζεται, ενώ σύμφωνα με τις προγνώσεις τα φαινόμενα θα ενταθούν την Κυριακή.

Στο επίκεντρο παραμένουν το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά, όπου έχει εκδοθεί Red Code προειδοποίηση, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται επίσης στη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας.

Όσο για την περιοχή της Αττικής, αναμένονται φαινόμενα από το απόγευμα του Σαββάτου.

Η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της πλημμύρες, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και διακοπές ηλεκτροδότησης. Στα Σύβοτα και την Πλαταριά σημειώθηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα, ενώ στο Μεσολόγγι εκδόθηκε μήνυμα του 112 με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σήμερα, Σάββατο, ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ φαινόμενα αναμένονται και στα βόρεια της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των θυελλωδών βοριάδων από το βόρειο Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει τα 8 μποφόρ.

Την Κυριακή η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ. Παράλληλα, προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές, αλλά και στη Φλώρινα.

Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική

Στην Αττική οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Την Κυριακή θα σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τα πρώτα χιόνια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην Πάρνηθα. Τη Δευτέρα, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση.

Στη δυτική Πελοπόννησο, όπου έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

Από το βράδυ του Σαββάτου, σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα στην Πιερία και τη Χαλκιδική, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, κυρίως στη Φθιώτιδα, και την Εύβοια. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο.

Στις ανατολικές περιοχές θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Θεσπρωτία: Πλημμύρισαν Σύβοτα και Πλαταριά – Κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν αργά το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου την ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας. Τα Σύβοτα και η Πλαταριά βρέθηκαν στο επίκεντρο των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην περιοχή των Φιλιατών.

Η έντονη βροχόπτωση διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμάρρους. Μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών, χωμάτων και πετρών κατέβηκαν από το βουνό με ορμή, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές.

Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι η Πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις και χρειάστηκε να επέμβει σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις για την άντληση υδάτων. Παράλληλα, τρεις ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Στην Ηγουμενίτσα πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, ενώ το πρωί της Παρασκευής κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά και τις λάσπες με φτυάρια και κουβάδες. Πυροσβεστικές δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία και μηχανήματα του δήμου επιχειρούσαν για τον καθαρισμό και τη διατήρηση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.

Η δημοτική Αρχή ζήτησε να κηρυχθεί ο δήμος Ηγουμενίτσας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κέρκυρα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν και τη νότια Κέρκυρα, όπου τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 190 χιλιοστά, σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στις συγκοινωνίες, πτώσεις βράχων και άνοδο της στάθμης των υδάτων, ενώ μία γυναίκα απομακρύνθηκε προληπτικά από την περιοχή. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών (PWS), ο Χλωμός κατέγραψε 197,6 χιλιοστά βροχής και το Περιβόλι 192,8 χιλιοστά. Στη Θεσπρωτία, ο σταθμός στη Γρίκα κατέγραψε 141,99 χιλιοστά, με την ένταση της βροχής να διατηρείται στα 15 χιλιοστά ανά ώρα.

Το φαινόμενο αποδίδεται στον σχηματισμό «τροφοδοτούμενου φουγάρου» πάνω από το νησί.

Στη Λευκίμμη, η στάθμη του ποταμού ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας στο ύψος του κρηπιδώματος, ενώ νερά συγκεντρώθηκαν σε τμήματα του οδοστρώματος. Πτώση βράχου αναφέρθηκε στην περιοχή Καρουμπάτικα, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στις περιοχές Καρουμπάτικα, Άη Γόρδη, Επισκοπιανά, Πετριτή, Βιταλάδες, Δραγωτικά και Μικρό Νησί, όπου σημειώθηκαν καταπτώσεις τμημάτων του δρόμου, βράχων και φερτών υλικών.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών, με τις υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα.

Να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της.

Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, να καταφεύγουν σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να παραμένουν σε ασφαλές σημείο μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και μπαλκόνια από όπου μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως η Τροχαία.Σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας:

Εάν βρίσκονται στο σπίτι, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφώνου που συνδέονται με καλώδια, να αποσυνδέουν τις τηλεοράσεις από την κεραία και την παροχή ρεύματος και να μην αγγίζουν τις υδραυλικές σωληνώσεις.

Εάν βρίσκονται σε αυτοκίνητο, συνιστάται να το ακινητοποιούν στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, να κλείνουν τα παράθυρα και να παραμένουν στο εσωτερικό του μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα. Πρέπει επίσης να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο καλούνται να αναζητήσουν καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να καθίσουν χαμηλά στο έδαφος, χωρίς να ξαπλώσουν. Πρέπει να αποφεύγουν τα ψηλά δέντρα, τους πυλώνες, τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τους φράκτες και τα μεταλλικά αντικείμενα, καθώς και να απομακρύνονται από ποτάμια, λίμνες και τη θάλασσα.