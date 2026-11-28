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Αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Όλοι τον θυμούνται με το νούμερο «1» στην πλάτη και τα γάντια του τερματοφύλακα, ωστόσο ο Παραγουανός Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ αποτελούσε και έναν χαρισματικό σκόρερ!

Και αυτό δεν είναι δική μας εκτίμηση, αλλά είναι πιστοποιημένο και με Ρεκόρ Γκίνες. Ακόμα και σήμερα αποτελεί τον μοναδικό τερματοφύλακα που κατάφερε να σκοράρει τρία γκολ, να σημειώσει χατ τρικ, σε επίσημο αγώνα ποδοσφαίρου.

📆 On this day, in 1999, a goalkeeper José Luis Chilavert scored a 𝗛𝗔𝗧-𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 for Vélez Sarsfield. 🧤🇵🇾 All three goals came from the penalty spot and he still holds the Guinness Worlds record for most goals by a keeper in one game. 🤔 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Chilavert was a set-piece specialist and took free-kicks for Paraguay at international level. — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 28, 2026

Το χατ τρικ του Τσιλαβέρτ

Στις 28 Νοεμβρίου 1999, η ομάδα του Βέλεζ Σάρσφιλντ νίκησε την Φέρο Καρίλ Οέστε με 6–1 σε έναν αγώνα της Πριμέρα Ντιβιζιόν της Αργεντινής. Τα τρία από τα έξι γκολ της Βελέζ προήλθαν από τα πόδια του Τσιλαβέρτ.

Και τα τρία γκολ σημειώθηκαν με πέναλτι, με τον Τσιλαβέρτ να έχει τη φήμη του σπεσιαλίστα στις εκτελέσεις πέναλτι και φάουλ.

«Τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει τερματοφύλακας σε έναν αγώνα είναι τρία και σημειώθηκαν από τον Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ (Παραγουάη) για τη Βέλεζ Σάρσφιλντ στη νίκη με 6-1 επί της Φέρο Καρίλ Οέστε για την Πριμέρα Ντιβιζιόν Αργεντινής, στις 28 Νοεμβρίου 1999» αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ιστοσελίδα των Ρεκόρ Γκίνες.

Άλλωστε, το 1996, όταν συμμετείχε με τη Βελέζ στο τουρνουά Supercopa 96 είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της ομάδα του.

Μια καριέρα γεμάτη βραβεία

Ο Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ είχε ενταχθεί στη Βελέζ το 1991 και βοήθησε τον σύλλογο να φτάσει στην πιο επιτυχημένη του περίοδο, κατακτώντας τέσσερις εγχώριους τίτλους και πέντε διεθνή τρόπαια μεταξύ 1993 και 1998. Στην πορεία, ο διεθνής Παραγουανός κέρδισε πολλές ατομικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων του Παίκτη της Χρονιάς στην Αργεντινή (1996) και του Νοτιοαμερικανού Παίκτη της Χρονιάς (1996). Επίσης, ανακηρύχθηκε τρεις φορές ο Καλύτερος Τερματοφύλακας στον Κόσμο από την IFFHS (1995, 1997, 1998).