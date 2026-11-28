Στην Κωνσταντινούπολη θα βρίσκεται σήμερα Σάββατο (28/11) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 14:30 (ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ μετά το σχετικό αίτημα του Τούρκου Προέδρου.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ στη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του θα συμμετέχει και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Ο κ. Τασούλας πραγματοποιεί προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, με αφορμή τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.
Παράλληλα ο ΠτΔ θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.
Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας θα μεταβεί αύριο, 28 Νοεμβρίου, σε προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.
Κατά την διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει αύριο Σάββατο συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan».