Εξηγήσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά την απαγγελία κατηγοριών για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης αξιώνοντας «πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς συμψηφισμούς».

«Η υπόθεση με τα ‘Σπιτάκια Ανακύκλωσης’ και οι σημερινές δικαστικές εξελίξεις με την άσκηση ποινικών διώξεων για κακουργήματα εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ επισημαίνοντας ότι «για ακόμη μία φορά, χρειάζεται η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να διερευνηθεί η διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα μας».

«Όσοι έκοβαν κορδέλες, πανηγύριζαν για επενδύσεις και φωτογραφίζονταν δίπλα στους επιχειρηματίες οφείλουν σήμερα να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στον ελληνικό λαό», στηλιτεύει το ΠΑΣΟΚ.

Με την επισήμανση ότι «το τεκμήριο της αθωότητας είναι αδιαπραγμάτευτο για κάθε πολίτη», το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «δεν αποτελεί, όμως, άλλοθι για την αποφυγή της πολιτικής λογοδοσίας». «Και είναι θεσμικά απαράδεκτο ένας εν ενεργεία υπουργός να αμφισβητεί δημόσια δικαστικές ενέργειες και να προεξοφλεί την αθώωση προσωπικού του φίλου, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει: «Η Δικαιοσύνη δεν χρειάζεται υπουργικούς συνηγόρους ούτε υποδείξεις από την εκτελεστική εξουσία».

Το ΠΑΣΟΚ καλεί, λοιπόν, τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα: «Ποιοι γνώριζαν, ποιοι αποφάσιζαν, ποιοι είχαν την ευθύνη του ελέγχου και γιατί χρειάστηκε, για ακόμη μία φορά, να κινητοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί; Θα δοθούν απαντήσεις; Ή όπως είχε διαγνώσει μήνες πριν ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα βρεθούμε ενώπιον ενός σκανδάλου τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ;».

«Το δημόσιο χρήμα δεν είναι κομματική περιουσία», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει: «Η πολιτική εξουσία δεν παρέχει ασυλία και η φιλία με κυβερνητικά στελέχη δεν μπορεί να αποτελεί προνομιακό διαβατήριο έναντι της Δικαιοσύνης». «Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς συμψηφισμούς», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.