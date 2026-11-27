Από την ηλικία των 11 ετών και μέχρι πρόσφατα καταγγέλλει ότι υφίστατο σεξουαλική εκμετάλλευση η 15χρονη από το Αγρίνιο. H κατάθεση της ανήλικης στις αστυνομικές αρχές οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος επτά προσώπων, μεταξύ των οποίων οι γονείς της.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ανήλικη, η μητέρα της είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς την εξέδιδε σε συγκεκριμένο κύκλο ανδρών, ενώ ο πατέρας της γνώριζε τι συνέβαινε. Παράλληλα, το κορίτσι κατήγγειλε ότι δεχόταν συστηματική σωματική βία και από τους δύο.

Η 15χρονη αναγνώρισε, σύμφωνα με πληροφορίες, τους κατηγορουμένους ως τους άνδρες που προέβαιναν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε ένα επιπλέον πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστήριξε, την είχε θωπεύσει σε μικρότερη ηλικία.

Μεταξύ των προσώπων που κατονόμασε στην κατάθεσή της περιλαμβάνονται ένας 45χρονος κομμωτής, ένας 62χρονος και ένας 64χρονος που έχουν εκτίσει ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών, καθώς και ένας 73χρονος.

Στον κατάλογο βρίσκεται ακόμη ένας 64χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, εργαζόμενος σε γραφείο τελετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε σχέση με τη μητέρα του παιδιού.

Οι ποινικές διώξεις και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου άσκησε ποινικές διώξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα όπως η μαστροπεία, ο βιασμός ανηλίκου κατά συρροή, οι γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, η άμεση συνέργεια σε βιασμό και η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία και ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη γυναίκα αποδίδεται επιπλέον άμεση συνέργεια σε βιασμό κατά συρροή.

Για το πρώτο από τα παραπάνω αδικήματα διώκεται ακόμη ένας εμπλεκόμενος, ενώ στους υπόλοιπους αποδίδονται γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Σύμφωνα με το Live News, ο πατέρας της 15χρονης είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

«Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε από τα σύννεφα»

Συγγενείς και γείτονες του κατηγορούμενου ζευγαριού περιέγραψαν τη 15χρονη ως ένα ευχάριστο και ιδιαίτερα ευγενικό παιδί, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν αντιληφθεί ενδείξεις κακοποίησης.

Αρκετοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ανέφεραν ότι γνώριζαν για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς, καθώς και για την ασυνήθιστη συμπεριφορά τους. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι μέχρι τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης δεν είχαν προκληθεί προβλήματα ούτε είχαν δημιουργηθεί υποψίες.

Ο παππούς της ανήλικης, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι ούτε εκείνος ούτε ο γιος του γνώριζαν τι συνέβαινε, ενώ αναφέρθηκε στην οικονομική στήριξη που παρείχε στην οικογένεια.

«Με τον γιο μου μίλησα χθες το βράδυ. Δεν ξέρει κι αυτός τίποτα. Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Βοηθούσα όσο μπορούσα, επειδή ήταν πιο αδύναμοι. Αυτή δεν δούλευε. Δούλευε μόνο ο γιος μου, που δουλεύει μεροκάματα εδώ κι εκεί. Φεύγει το πρωί και έρχεται το βράδυ.

Όχι, δεν είδα κάτι. Άμα έβλεπα, σαν παππούς θα έκανα κάτι, αλλά δεν είδα τίποτα. Πέρναγα από το σπίτι και τα λοιπά. Ή τους έδινα κάτι, ανάλογα με τη δύναμη που έχω. Το κοριτσάκι έβλεπε την κίνησή μου. Του έδινα και χρήματα εγώ, για να παίρνει κάτι από εδώ κι από εκεί και κανένα φαγητό, ό,τι μπορούσαμε να πάρουμε», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης του ζευγαριού και τις οικονομικές υποχρεώσεις που κάλυπτε.

«Βοηθούσα. Στο θέμα των χρημάτων, δεν τους έδινα για να στριμωχτούν, να πάνε και για δουλειά κι αυτοί και λοιπά. Λοιπόν, δεν μου ζήταγαν και λεφτά. Καμιά φορά μού ζήταγε ο γιος μου: “Δώσε μου 10 ευρώ, 20 και λοιπά”. Πάρε. Άλλα λεφτά δεν μου ζήταγαν. Πλήρωνα κανένα ρεύμα καμιά φορά, κανένα ενοίκιο, γιατί δεν είχαν. Αυτά.

Η νύφη μου είναι ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος ασχολούνταν μόνο με ένα τσιγάρο και έναν φραπέ. Αν πήγαινε σε κανένα γεροντάκο για να… Λιγοστά πράγματα. Κάποτε και πότε, που λέμε. 360 ημέρες στο σπίτι.

Δεν περίμενα ότι ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία θα έφτανε στο σημείο… Αυτά που ακούγονται από τη μάνα… Είναι βαρύ. Αλλά δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Ούτε ο γιος μου ούτε εγώ. Και όταν είπα στον γιο μου ότι κάτι ακούγεται περί τέτοιου, μου λέει: “Αποκλείεται”. Και τελικά αποδεικνύεται, όπως φαίνεται, ότι η κυρία έκανε κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

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«Ζήταγε συνέχεια χρήματα» – Τι υποστήριξε ο θείος της 15χρονης

Στη συμπεριφορά της κατηγορούμενης αναφέρθηκε ο θείος του παιδιού, ο οποίος υποστήριξε στο Live News ότι η γυναίκα ζητούσε διαρκώς χρήματα, επιχειρώντας παράλληλα να αποσυνδέσει τον πατέρα από όσα καταγγέλλει η 15χρονη.

«Είναι ένα παιδί ακόμα, με φόρμες και αθλητικά. Είναι παιδί. Δεν άλλαξε να φορέσει μπούστα, τακούνια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν έγινε γυναίκα.

Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η μάνα είναι λίγο περίεργη. Ζήταγε λίγα λεφτά. Δεξιά και αριστερά. Ζήταγε, ζήταγε. Ότι ζήταγε, ζήταγε. Πατέρας, παιδί και παππούς είναι μια χαρά. Η μάνα λίγο. Ζήταγε συνέχεια χρήματα. Ακόμα και από τον άνδρα της, δηλαδή, με το που έφτανε στο σπίτι με τα λεφτά, του τα έπαιρνε αμέσως. Και αν έγινε κάτι, για μένα φταίει η μάνα», είπε.

Ο συγγενής επιβεβαίωσε, επίσης, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από το ζευγάρι, περιγράφοντας τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας του άνδρα.

«Η μάνα και ο πατέρας όντως κάνουν χρήση ουσιών. Ο πατέρας μού κάνει εντύπωση πώς έκανε χρήση και δούλευε σε τόσο βαριά δουλειά. Κουβαλούσε μπάλες με τριφύλλι, περίεργες ώρες, και ήταν κουραστική δουλειά. Δηλαδή, δεν συμβαδίζει το ένα με το άλλο. Δούλευε πολλές ώρες. Δεν έκανε αυτός πράγματα στο κορίτσι. Τίποτα. Δεν ήξερε».

Αναφερόμενος στη σχέση της 15χρονης με τον παππού της, υποστήριξε ότι εκείνος βρισκόταν καθημερινά κοντά στην οικογένεια, καλύπτοντας βασικές ανάγκες της.

«Ο παππούς, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ήταν σε καθημερινή βάση στο σπίτι. Και είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός και από άποψη χρημάτων και από άποψη τροφίμων και στο να βρει σπίτι. Πλήρωνε το ενοίκιο του σπιτιού.

Δηλαδή, το κορίτσι αυτό γιατί δεν μίλησε στον παππού του, ας πούμε;

Την ημέρα που έκανε παρέλαση και τελείωσε, την περίμενε ο παππούς και έβγαζαν φωτογραφία μπροστά μου μαζί.

Πάντα την κοίταγαν στα μάτια. “Πες μας τι θες”. Λεφτά, φαγητό, το ένα, το άλλο. Ρούχα. Δηλαδή, είχε κόσμο. Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται», κατέληξε.

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«Πήγαινε σε εκείνους που την ήξεραν»

Στην εκπομπή του MEGA μίλησε και γείτονας της οικογένειας, ο οποίος υποστήριξε ότι γνώριζε για όσα συνέβαιναν.

«Το έβγαζε η μάνα του, του έδινε λεφτά, χάλαγε λεφτά. Πήγαινε σε εκείνους που την ήξεραν. Όχι σε όλους», δήλωσε.

Συγγενής της ανήλικης ανέφερε από την πλευρά του: «Πω πω. Καημένο κοριτσάκι, που το πασπάτευαν εκεί, λέει. Μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι. Δυστυχώς».