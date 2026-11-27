Την βαθιά απογοήτευσή του εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να συσφιχθούν οι σχέσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τη στιγμή που δεν έχει λάβει σαφή απάντηση για τον χρόνο παράδοσης των αντιβαλλιστικών πυραύλων, την περιορισμένη χρήση του αμερικανικού συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών Starlink, αλλά και την στροφή του ενδιαφέροντος των μεγάλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Με την επισήμανση, λοιπόν, ότι «οι ΗΠΑ δεν πιέζουν αρκετά τη Ρωσία στις ειρηνευτικές συνομιλίες», ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «παράξενο» το γεγονός ότι «ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του ιδίου να αγκαλιάζει τον Πούτιν» και τον είχε αποκαλέσει «φίλο» του. «Φυσικά εναπόκειται στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά… είναι παράξενο», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο BBC.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ρωσίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε: «Είναι επιτιθέμενος και δολοφόνος… Δεν μπορεί να είναι φίλος. Απλώς δεν γίνεται. Είναι σαν να έλεγε κανείς πως ήταν φίλος με τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». «Όταν προσπαθείς να είσαι πολύ ουδέτερος με τον επιτιθέμενο… σημαίνει ότι στηρίζεις τα θύματα, αλλά στηρίζεις και τον επιτιθέμενο. Αυτό δεν είναι σωστό», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε αυτό το πνεύμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απηύθυνε εκ νέου έκκληση στους «πραγματικά χρήσιμους συμμάχους», οι οποίοι «μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα» και κάλεσε τις ΗΠΑ «να ανταποκριθούν στη φήμη τους ως ισχυρή χώρα με δύναμη και σεβασμό».

Αναφερόμενος στην ανάγκη για πολεμικό εξοπλισμό, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε: «Υπάρχει ένα πολύ, πολύ μεγάλο έλλειμμα σε αναχαιτιστικούς πυραύλους για την ανάσχεση των βαλλιστικών πυραύλων». Ανέφερε, μάλιστα, ότι «οι Αμερικανοί καθυστερούν τις παραδόσεις των συστημάτων Patriot».«Είναι κρίμα που έστρεψαν την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή και τους βοηθούν περισσότερο… Είναι κρίμα. Έχουμε τεράστια ερωτήματα γι’ αυτό», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Το έλλειμμα αυτών των πυραύλων – αυτό σημαίνει ανθρώπινες ζωές», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «το αμερικανικό σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών Starlink –καθώς και η στρατιωτική του έκδοση, Starshield– εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισμούς στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας». Να σημειωθεί ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ενήμερος ότι οι ουκρανικές μονάδες drones αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πεδίο της μάχης, «καθώς τα αναχαιτιστικά τους drones δεν μπορούν πλέον να προλάβουν τα ρωσικά Shahed». Αναφορικά με την καθυστέρηση πλήρους επαναλειτουργίας του Starlink, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε: «Δεν ξέρω να απαντήσω εάν είναι τεχνικό ή πολιτικό θέμα της SpaceX». «Είναι σαν… πινγκ πονγκ. Ρωτάμε τη μία πλευρά και μας λένε ότι ευθύνεται η άλλη», πρόσθεσε.

«Ο κόσμος μπορεί να φύγει, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε την πρωτεύουσά μας με κάθε τρόπο. Χρειαζόμαστε την πρωτεύουσά μας. Χωρίς πρωτεύουσα, δεν έχεις χώρα», είπε με μεγάλη αγωνία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να προσθέσει: «Η Ρωσία θέλει να το βάλουμε στα πόδια, φυσικά».