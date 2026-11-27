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Με ασυνήθιστα αιχμηρή γλώσσα σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη σχέση του Πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, παρομοιάζοντας τον χαρακτηρισμό «φίλος μου» με το να αποκαλούσε κανείς φίλο τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Ουκρανός Πρόεδρος κατήγγειλε την αμερικανική ουδετερότητα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους Patriot και περιορισμούς στη χρήση του Starlink, ενώ υπερασπίστηκε τη βύθιση του ρωσικού πολεμικού πλοίου «Merkury» στη Λιβύη, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα για το Κίεβο.

Χίτλερ

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το γεγονός πως Τραμπ αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο μου», ήταν παράξενο και ισοδυναμούσε με το να έκανε κανείς το ίδιο σχόλιο για τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι εναπόκειται στον Τραμπ τι λέει ή τι αναρτά, ωστόσο χαρακτήρισε «παράξενο» να αποκαλεί τον Πούτιν φίλο.

«Είναι επιτιθέμενος… και δολοφόνος. Δεν μπορεί να είναι φίλος», δήλωσε στο BBC.

«Είναι το ίδιο με το να έλεγε κάποιος για τον Χίτλερ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι είναι καλός φίλος. Όχι, δεν είναι φίλος».



Ο Ζελένσκι μίλησε μία εβδομάδα αφότου ο Τραμπ είχε υποδεχθεί θερμά τον Πούτιν ως «φίλο» σε σύνοδο κορυφής στην Κίνα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social μια φωτογραφία των δύο ανδρών να ανταλλάσσουν χειραψία εκεί, δίνοντάς της τον τίτλο «Ο φίλος μου».

Η σχέση του Τραμπ με τον Ζελένσκι είναι εδώ και καιρό τεταμένη, με πιο αξιομνημόνευτη τη δημόσια ρήξη τους τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος τον επέπληξε στο Οβάλ Γραφείο.

Έκτοτε, ο Ζελένσκι είναι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Πιο πρόσφατα, οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν καθώς ο Τραμπ κατηγόρησε τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια για το υψηλό ενεργειακό κόστος και απείλησε να διακόψει την παροχή πληροφοριών, ενώ ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η στάση του Τραμπ ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Αδιέξοδο και «βέλη»

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ωστόσο, συχνά φαίνονται πιο ευθυγραμμισμένοι με τις θέσεις της Μόσχας παρά με εκείνες του Κιέβου.

Ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών, που διεξήχθη με αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεν σημείωσε καμία εμφανή πρόοδο.

«Όσα περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο περισσότερα τα προβλήματα», ήταν ο τρόπος με τον οποίο το περιέγραψε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν τον Δεκέμβριο.

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι κατά τη σύνοδο κορυφής που είχε με τον Πούτιν στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα, κάλεσε τη Ρωσία να «αποσύρει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη» και δήλωσε ότι πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία αποτελεί «ισχυρή πιθανότητα».

Ωστόσο, από τις δημόσιες δηλώσεις της, η Ρωσία φαίνεται να έχει επιστρέψει στις αρχικές, σκληροπυρηνικές διαπραγματευτικές της θέσεις, σε όλα τα ζητήματα.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι δεν είναι σαφές εάν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι διαπραγματευτές, όπως είχαν ανακοινώσει οι Αμερικανοί απεσταλμένοι.

Το Κρεμλίνο φαίνεται να αντιστέκεται, την ώρα που η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως να προχωρήσουν οι συνομιλίες και να τερματιστούν πέντε εξαντλητικά χρόνια ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

Τα ρωσικά πλήγματα σε ολόκληρη τη χώρα γίνονται ολοένα και πιο συχνά και πιο θανατηφόρα, με τον αριθμό των αμάχων που σκοτώνονται να βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό.

Για τον λόγο αυτό, ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για «πραγματικά χρήσιμους συμμάχους, που μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία» ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα, και προέτρεψε τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν στη φήμη τους ως ισχυρής χώρας με «δύναμη και σεβασμό».

«Όταν προσπαθείς να είσαι πολύ ουδέτερος με τον επιτιθέμενο, σημαίνει ότι στηρίζεις τα θύματα και στηρίζεις επίσης τον επιτιθέμενο. Δεν είναι σωστό», υπογράμμισε.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τηρούν ουδέτερη στάση στη σύνθετη αναζήτηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών η οποία θα μπορεί να διατηρηθεί.

Έλλειμμα σε πυραύλους Patriot και «πινγκ πονγκ» για το Starlink

Στο μεταξύ, το Κίεβο δίνει σκληρή μάχη για να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο του. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι πλέον σε θέση να καταστρέφουν περίπου το 70% των ταχύτερων ρωσικών drone, ένα ποσοστό που, όπως είπε, βελτιώνεται.

Υπάρχει ωστόσο ένα «πολύ, πολύ μεγάλο» έλλειμμα πυραύλων για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, ενώ σημείωσε ότι οι Αμερικανοί καθυστερούν τις παραδόσεις των συστημάτων Patriot.

«Είναι κρίμα που εστίασαν στη Μέση Ανατολή και τους βοηθούν περισσότερο. Είναι κρίμα. Έχουμε τεράστια ερωτήματα γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Το έλλειμμα αυτών των πυραύλων — αυτό είναι ανθρώπινες ζωές».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι το αμερικανικό σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών Starlink, καθώς και η στρατιωτική του έκδοση, Starshield, εξακολουθούν να υπόκεινται σε περιορισμούς στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Ουκρανικές μονάδες drones περιέγραψαν τα προβλήματά τους στο BBC, καθώς τα αναχαιτιστικά τους drones δεν μπορούν πλέον να προλάβουν τα ρωσικά Shahed, με αποτέλεσμα τα όπλα αυτά να διεισδύουν βαθύτερα στην Ουκρανία, ανενόχλητα.

Στο ερώτημα ποιανού απόφαση ήταν αυτή, ο Ζελένσκι απάντησε: «Τεχνικά της SpaceX. Πολιτικά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι σαν… πινγκ πονγκ. Ρωτάμε τη μία πλευρά, λένε ότι ευθύνεται η άλλη».

Βύθιση ρωσικού πλοίου και μάχη για τον χειμώνα

Τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών στόχων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου και πλοίων που μεταφέρουν όπλα ή καύσιμα.

Την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η επίθεση που βύθισε αυτή την εβδομάδα ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο ελλιμενισμένο στην ανατολική Λιβύη κινδυνεύει να επεκτείνει τον πόλεμο στη Μεσόγειο, κάτι που χαρακτήρισε απαράδεκτο.

Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε την ενέργεια, χαρακτηρίζοντας το πολεμικό πλοίο «Merkury» έναν «απολύτως δίκαιο στόχο».

Παραδέχθηκε ότι τέτοια πλήγματα είναι «πολύ επικίνδυνα», αλλά τόνισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «δεν επιτίθενται ποτέ» χωρίς συντονισμό με τους εταίρους τους, αρνούμενος ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν δύσκολο και επικίνδυνο χειμώνα. Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Κίεβο έχουν στοχεύσει γέφυρες στον μεγάλο ποταμό Δνείπερο, σε μια προφανή προσπάθεια να κοπεί η πόλη στα δύο.

Ορισμένοι κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πρωτεύουσα ενόψει του χειμώνα και επιχειρήσεις έχουν κλείσει, καθώς οι διακοπές ρεύματος και τα πλήγματα στα δίκτυα εφοδιασμού έχουν εκτοξεύσει το λειτουργικό κόστος σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα, βυθίζοντας παράλληλα μεγάλο μέρος της πόλης στο σκοτάδι.

«[Η Ρωσία] θέλει να τρέξουμε να φύγουμε, φυσικά», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Οι άνθρωποι μπορούν να φύγουν, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε την πρωτεύουσά μας με κάθε τρόπο. Χρειαζόμαστε την πρωτεύουσά μας. Χωρίς πρωτεύουσα, δεν έχεις χώρα».