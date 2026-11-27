Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησε το πρωί της Παρασκευής ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας, Απόστολος Γκλέτσος, με αφορμή την υπόθεση του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Ο κ. Γκλέτσος καταλόγισε στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ απώλεια του ηθικού πλεονεκτήματος, τονίζοντας πως το έχασε «με τον Χατζηγιαννάκη, όταν τον είχα ενημερώσει».

«Τον είχα ενημερώσει για το πολιτικό ποιόν του Χατζηγιαννάκη καιρό πριν. Δεν του είχα πει τι κάνει, αλλά για το πώς από αποτυχημένος δήμαρχος Σκύρου κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ποιους πολιτικούς φίλους είχε και πώς κατάφερε όλους του ΣΥΡΙΖΑιους να τους κάνει πέρα που είχαν δύναμη. Και μετά τον ενημέρωσα για την κουλτούρα του και πού μπορούσε να φτάσει. Άστον να κατέβει βουλευτής, του είπα. Όχι, τον έκανε νο2 στο κόμμα. Έχοντας αυτή την κουλτούρα και αυτούς τους φίλους (σ.σ. ο Χατζηγιαννάκης) έκανε έναν δήμαρχο συνέταιρο και αυτός ο δήμαρχος του έδινε δουλειές από αυτόν τον δήμο. Αυτό για το νο2 της ΕΛΑΣ είναι ανήθικο» είπε ο Απόστολος Γκλέτσος στον ΣΚΑΪ.

«Χάνει το ηθικό πλεονέκτημα με την Αριστερά λέω στον Τσίπρα. Καταγγέλλω τον κ. Τσίπρα και τον κ. Χατζηγιαννάκη ότι χάνουν το ηθικό πλεονέκτημα μετά λόγους γνώσεως και έχω το ηθικό πλεονέκτημα ως πολίτης που πέρασε δια πυρός και σιδήρου μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση» συνέχισε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Πώς αντέδρασε ο Τσίπρας

Στην ερώτηση αν υπήρξε αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα σε όσα του είπε, ο Απόστολος Γκλέτσος απάντησε: «Έκανε ό,τι κάνατε και εσείς που τα ακούτε τώρα. Όπως φαίνεται δεν έκανε τίποτα, τον έκανε νο2 στην ΕΛΑΣ. Τον ενημέρωσα με γραπτό μήνυμα και στις 16 Νοεμβρίου που δεν μου απάντησε».

Σύμφωνα με τον ίδιο «κανένας από την αριστερά δεν είναι πρωθυπουργήσιμος. Ζητείται ένας άνδρας ή μια γυναίκα ηγέτης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αργά ή γρήγορα θα βγει κάποιος» ενώ ειδικά για την ΕΛΑΣ χαμογελώντας είπε «το 13% που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι για πλάκα. Στην ΕΛΑΣ το 8% είναι ταβάνι».

Παράλληλα, ο Απόστολος Γκλέτσος είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. «Δεν θα ξαναείμαι στην πολιτική. Έχει τελειώσει μέσα μου», ανέφερε ο ηθοποιός και πρώην δήμαρχος Στυλίδας, σημειώνοντας ότι θα κάνει αυτό που αγαπάει, δηλαδή θα ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Με τα σημερινά δεδομένα δεν θα πήγαινα σε κανένα κόμμα», είπε ο Απόστολος Γκλέτσος σημειώνοντας πως «όταν βγαίνουν οι αρχηγοί των αριστερών κομμάτων και καταλογίζουν τα πάντα στον Μητσοτάκη – μόνο το προπατορικό αμάρτημα δεν του έχουν καταλογίσει – και παρόλα αυτά δεν συνασπίζονται για να πάνε μαζί και να τον νικήσουν, Ανδρουλάκης και Τσίπρας να κάνουνε ένα βήμα πίσω και να δώσουν τη μάχη ως αντιπρόεδροι αφού του καταλογίζουμε τα πάντα, ίσως και το προπατορικό αμάρτημα, τι κάνουν αυτοί οι δύο; Κουβαλάνε νερό στον μύλο του Μητσοτάκη άρα μας κοροϊδεύουν» υπογράμμισε.