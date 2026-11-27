Συντετριμμένος είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος για τον θάνατο του Αντώνη Πανούτσου. Άλλωστε τους δύο άνδρες έδενε μία μακροχρόνια φιλία, αλλά και συνεργασία. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος τον «αποχαιρέτησε» με μια συγκινητική ανάρτηση.

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με τη μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή», έγραψε στο Facebook ο Αντώνης Καρπετόπουλος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μία φωτογραφία του εκλιπόντος.

Σημειώνεται ότι ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του “Ευαγγελισμού” και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών. Έδινε εδώ και πολλούς μήνες μάχη καθώς είχε νοσήσει από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει εγκεφαλίτιδα.