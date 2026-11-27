Φοροελαφρύνσεις, προγράμματα για την στέγαση, αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις, ενισχύσεις για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους αναμένεται να υλοποιηθούν το 2027.
Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας
Σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030 οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από τις αρχές του νέου έτους. Ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών είναι το εξής:
1η Ιανουαρίου: Μηδενισμός του συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος για τους τρίτεκνους έως τις 20.000 ευρώ.
1η Ιανουαρίου: Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.
1η Ιανουαρίου: Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.
1η Ιανουαρίου: Μείωση κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για όλες τις οικιακές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, από 6,9 σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
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