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Ενώπιον του ανακριτή Αγρινίου οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι γονείς της 15χρονης που κατηγορούνται για την υπόθεση μαστροπείας της κόρης τους, όπως και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, ενώ δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη.

Όλοι οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Επίσης, τις ίδιες κατηγορίες με τους πέντε συλληφθέντες αντιμετωπίζει και ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η 15χρονη μίλησε σε άνδρα με τον οποίο κατοικούν στην ίδια κοινότητα και αυτός την έπεισε να μεταβούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Εκεί η 15χρονη κατήγγειλε στους αστυνομικούς όσα βίωνε και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψη των γονέων της και των υπολοίπων πέντε κατηγορουμένων.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την αστυνομία, από την ιατροδικαστική εξέταση της 15χρονης δεν προέκυψε βιασμός. Η ανήλικη φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πάρτε με από αυτό το σπίτι» – Η έκκληση της 15χρονης, ο ρόλος της μητέρας και ο «μεταφορέας»

«Πάρτε με από αυτό το σπίτι». Με αυτά τα λόγια, η 15χρονη από το Παναιτώλιο Αγρινίου ζήτησε να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον, καταγγέλλοντας τη φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ο ρόλος της μητέρας, ο «μεταφορέας» και τα 10 έως 15 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας sinidisi.gr, η μητέρα της 15χρονης κατηγορείται ότι διευθετούσε τις συναντήσεις της κόρης της με ηλικιωμένους άνδρες, οι οποίοι κατέβαλλαν χρηματικά ποσά από 10 έως 15 ευρώ.

Στις καταγγελίες της ανήλικης περιλαμβάνεται και ένας άνδρας, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του «μεταφορέα». Αποστολή του, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ήταν να μεταφέρει το παιδί στις κατοικίες των ανδρών με τους οποίους η μητέρα του είχε προηγουμένως κανονίσει τις συναντήσεις.

Η 15χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς συγκεκριμένα σπίτια στα οποία είχε οδηγηθεί παρά τη θέλησή της και όπου, όπως κατήγγειλε, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση.

Οι αποκαλύψεις για τη φρικιαστική υπόθεση έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους του Παναιτωλίου να αναφέρουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί όσα συνέβαιναν.

Κάτοικος του χωριού, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης, αναφέροντας ότι το κορίτσι περνούσε μεγάλο μέρος της ημέρας μόνο του.

«Το παιδί ήταν σε μια κατάσταση… Δηλαδή, φαινόταν ότι δεν ήταν εντάξει. Απεριποίητο, απεριποίητο εντελώς. Με αγορίστικα ρούχα και ένα ποδήλατο. Μόνο του με το ποδήλατο όλη μέρα, όλη μέρα. Στο σχολείο μπορεί να τσακωνόταν μερικές φορές. Τι να μεγαλώσει, σε τι περιβάλλον; Δεν είναι καθόλου καλές οι συνθήκες στο σπίτι».

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Καταγγέλλει ότι την εξέδιδαν από την ηλικία των 8 ετών

Επτά χρόνια πίσω τοποθετεί η 15χρονη την έναρξη της σεξουαλικής εκμετάλλευσής της. Όπως κατέθεσε στις αστυνομικές Αρχές, η μητέρα της την εξανάγκαζε από την ηλικία των 8 ετών να υπομένει ασελγείς πράξεις από άνδρες της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου.

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Γιαννάκος: Είχε καταγγείλει από το 2020 ότι την ξυλοκοπούσαν οι γονείς της

Η ανήλικη είχε καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης από τους γονείς της ήδη από το 2020, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, το κορίτσι είχε καταγγείλει ότι οι γονείς του το ξυλοκοπούσαν, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει τότε οποιαδήποτε παρέμβαση.

Κατά την εξέταση της 15χρονης στο νοσοκομείο, εντοπίστηκαν εκχυμώσεις στην πλάτη της. Η ανήλικη μεταφέρθηκε και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, με τις πληροφορίες του tempo24 να αναφέρουν ότι από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού.