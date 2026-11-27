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Νέο περιστατικό φρικτής κακοποίησης ζώου βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Ερύμανθο, όπου ένας άνδρας συνελήφθη γιατί έδεσε έναν γάιδαρο με σχοινί και τον έσερνε πίσω από αγροτικό όχημα.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Ερυμάνθου συνέλαβαν τον άνδρα το βράδυ της Πέμπτης, σε χωριό της περιοχής, με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας που αφορά την προστασία και την ευζωία των ζώων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μεταδίδει η Πελοπόννησος, ο άνδρας είχε δέσει με σχοινί έναν γάιδαρο στο πίσω μέρος του αγροτικού αυτοκινήτου του, προκειμένου να τον μεταφέρει σε στάβλο, που βρίσκεται σε άλλο χωριό του Ερυμάνθου.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η διαδρομή που επρόκειτο να διανυθεί ήταν μεγάλη.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για την υπόθεση και προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την ευζωία των ζώων.