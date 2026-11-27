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Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, Δημήτρης Καλλιβωκάς. Η είδηση του θανάτου σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Έπειτα από ατύχημα και πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι, είχε απαιτηθεί η νοσηλεία του. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

Την Τετάρτη πήρε εξιτήριο, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του και επέστρεψε στο σπίτι του όπου και απεβίωσε.

Γεννημένος στην Κυψέλη στις 30 Ιουλίου 1930, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, με δασκάλους, μεταξύ άλλων, τον Δημήτρη Ροντήρη και τον Αιμίλιο Βεάκη. Το 1954 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο, συμμετέχοντας στον χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου στο Ηρώδειο. Ακολούθησαν τρία χρόνια στο Εθνικό Θέατρο και μια μακρά διαδρομή σε σημαντικές θεατρικές σκηνές και θιάσους.

Στην καριέρα του συμμετείχε σε 95 θεατρικά έργα, 38 κινηματογραφικές ταινίες, καθώς και σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές. Το 2025 τιμήθηκε από το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την προσφορά του στον πολιτισμό.