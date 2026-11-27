Θλίψη προκαλεί στον πολιτικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Φίλιππου Τσαλίδη, πρώην βουλευτή Ξάνθης της ΝΔ, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στην Αθήνα, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με το xanthinews.gr.

Ο Φίλιππος Τσαλίδης είχε συνδέσει το όνομά του με την πολιτική και δημόσια ζωή της Ξάνθης, την οποία εκπροσώπησε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2004-2007.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής και επαγγελματικής του πορείας ανέλαβε σημαντικές θέσεις ευθύνης στον δημόσιο τομέα. Το 2008 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ το 2015 ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου.

Το 2016 ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θέση στην οποία παρέμεινε για περίπου δύο χρόνια, έχοντας την ευθύνη της διοίκησης του σιδηροδρομικού οργανισμού.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, καθώς επρόκειτο για ένα πρόσωπο που είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολιτική εκπροσώπηση της περιοχής και είχε υπηρετήσει από θέσεις ευθύνης σε κεντρικό επίπεδο.