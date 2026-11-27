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Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε στα Σύβοτα και την Πλαταριά, του δήμου Ηγουμενίτσας, αλλά και στον δήμο Φιλιατών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, σπίτια και να προκληθούν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηπείρου δέχτηκε περίπου 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας, εκ των οποίων οι 145 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων από ισόγεια και υπόγεια. Οι πυροσβέστες προχώρησαν τελικά σε 10 αντλήσεις υδάτων και μετέφεραν τρεις ηλικιωμένους από τα σπίτια τους σε ασφαλή σημεία.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ εξέδωσε χθες έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Ήπειρος θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, τόσο σήμερα, Παρασκευή, όσο και το Σάββατο.

Ηγουμενίτσα: Ποτάμια οι δρόμοι σε Σύβοτα και Πλαταριά

Στα Σύβοτα και την Πλαταριά, στην Ηουμενίτσα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και γέμισαν με φερτά υλικά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρέθηκαν οκτώ συνεργεία με συνολικά 22 πυροσβέστες από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται επίσης οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν με μηχανήματα ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει για περιστατικά και ανάγκες παροχής βοήθειας.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στον δήμο Φιλιατών

Στον δήμο Φιλιατών, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές. Μεγάλοι όγκοι νερού, πέτρες και φερτά υλικά κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Το οδόστρωμα σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου γέμισε με πέτρες και νερά, ως συνέπεια της έντονης βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προβλήματα καταγράφονται και στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, με διακοπές στη λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού σε χωριά της Μουργκάνας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thespro.gr.

Η συνολική έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών.

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Θεσπρωτίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στη βόρεια είσοδο της Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση προς τη Νέα Σελεύκεια, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται ανά διαστήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες των μηχανημάτων για την απομάκρυνση των φερτών υλικών, που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο προς τους Φιλιάτες, όπου σε πολλά σημεία του δρόμου υπάρχουν πέτρες και φερτά υλικά, που παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των συνεργείων που επιχειρούν στα σημεία.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο, Παρασκευή (27/11), και από τα βορειοδυτικά της χώρας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας απόκινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.