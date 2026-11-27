Για τέσσερις αιώνες, ένα μικρό ορειχάλκινο αντικείμενο παρέμενε θαμμένο κάτω από την άμμο του βυθού, κρατώντας καλά σφραγισμένο το μυστικό ενός ναυαγίου του 16ου αιώνα στα ανοιχτά της Ουαλίας. Σήμερα, χάρη στη σύγχρονη επιστήμη και την επιμονή των ερευνητών, ο μηχανισμός αυτός άνοιξε ξανά — χωρίς να χρειαστεί καν κλειδί.

Το ορειχάλκινο λουκέτο παρέμενε σφραγισμένο κάτω από την άμμο στα ανοιχτά της Ουαλίας για αιώνες. Μια ορειχάλκινη κλειδαριά 400 ετών, η οποία ανασύρθηκε από ναυάγιο του 16ου αιώνα στα ανοιχτά των ακτών της Ουαλίας, άνοιξε επιτέλους — και οι ερευνητές δεν χρειάστηκαν κλειδί για να την ξεκλειδώσουν.

Η ανακάλυψη, η οποία πραγματοποιήθηκε ως κοινή προσπάθεια μεταξύ του Amgueddfa Cymru (Εθνικό Μουσείο της Ουαλίας) και του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Αξιωματούχοι του μουσείου ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι η ορειχάλκινη κλειδαριά είχε «παραμείνει ερμητικά κλειδωμένη» από τότε που το πλοίο καταστράφηκε στα ανοιχτά της Ουαλίας τον 16ο αιώνα.

Το πλοίο «Ann Francis» βρέθηκε αντιμέτωπο με μια σφοδρή καταιγίδα στις 28 Δεκεμβρίου 1583, ενώ επέστρεφε από την Ισπανία. Παρασύρθηκε εκτός πορείας προτού ναυαγήσει στην παραλία Margam, κοντά στο Port Talbot.

Περισσότερα από 400 χρόνια αργότερα, ο χειριστής ανιχνευτή μετάλλων Peter Hughes άρχισε να φέρνει στο φως τμήματα του θησαυρού του πλοίου στην παραλία Margam το 1996. Συνέχισε να ανασύρει ευρήματα από το σημείο έως το 2017 —συμπεριλαμβανομένης της ορειχάλκινης κλειδαριάς— αφότου οι εργασίες βυθοκόρησης και οι καταιγίδες απομάκρυναν στρώματα άμμου.

Μιλώντας σε αξιωματούχους, ο Hughes δήλωσε ότι ένιωσε «αμέσως κατάπληκτος» όταν ανακάλυψε την κλειδαριά. «Όταν μετακίνησα τους περιστρεφόμενους δακτυλίους του συνδυασμού, γύρισαν με ευκολία έπειτα από περισσότερα από 400 χρόνια κάτω από την άμμο και έμεινα άναυδος», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. «Θυμάμαι επίσης τον ενθουσιασμό μου στην προοπτική να βρω υπέροχα πράγματα μέσα στο σεντούκι του θησαυρού που κάποτε ασφάλιζε».

Οι ερευνητές αποκάλυψαν τον συνδυασμό τεσσάρων γραμμάτων που την κρατούσε σφραγισμένη για περισσότερους από τέσσερις αιώνες: ANCE. Για να «σπάσουν» τον κωδικό χωρίς να προκαλέσουν φθορές στο εύρημα, οι ειδικοί του μουσείου συνεργάστηκαν με επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, εξετάζοντας τον εσωτερικό μηχανισμό της κλειδαριάς με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας (CT). «Τώρα που το λύσαμε, αναρωτιόμαστε αν ο κωδικός σήμαινε κάτι για τον ιδιοκτήτη του».

Ο David Williams, ερευνητικός συνεργάτης στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, δήλωσε ότι η μικρο-αξονική τομογραφία (micro-CT scanning) του επέτρεψε να εξετάσει το εσωτερικό της κλειδαριάς χωρίς να τη βλάψει.

Πώς η τεχνολογία 3D έσπασε τον μυστικό κωδικό

«Δημιουργώντας μια λεπτομερή τρισδιάστατη εικόνα του εσωτερικού μηχανισμού, μπόρεσα να δω πώς ευθυγραμμίζονταν οι εγκοπές με τα γράμματα και να εντοπίσω τον ακριβή συνδυασμό», ανέφερε ο Williams, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

«Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία για να μελετούμε οστά και άλλες βιολογικές δομές, οπότε η εξέταση ενός λουκέτου 400 ετών ήταν σίγουρα μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εμάς», δήλωσε ο ίδιος.

Αφού περίμενε μέχρι αργότερα εκείνο το βράδυ για να δοκιμάσουν οι υπεύθυνοι του μουσείου τον κωδικό, ο Williams έλαβε τα νέα ότι λειτούργησε.

«Το μήνυμα ότι καταφέραμε να το ξεκλειδώσουμε ήταν απίστευτα ικανοποιητικό», ανέφερε. Ο Alastair Willis, ανώτερος επιμελητής στο Amgueddfa Cymru, δήλωσε ότι η σημασία πίσω από τον κωδικό της κλειδαριάς παραμένει άγνωστη.

«Οι ελισαβετιανές κλειδαριές συνδυασμού είναι γνωστές στη Βρετανία, αλλά αυτή βρίσκεται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και συνδέεται με ένα χρονολογημένο ναυάγιο, γεγονός που την καθιστά ένα μοναδικό εύρημα και τον κωδικό ένα δελεαστικό μυστήριο προς επίλυση», ανέφερε ο Willis, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. Και πρόσθεσε: «Φυσικά, τώρα που το λύσαμε, αναρωτιόμαστε αν ο κωδικός σήμαινε κάτι για τον ιδιοκτήτη του».

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κλειδαριά πιστεύεται πως κάποτε ασφάλιζε ένα μικρό σεντούκι που περιείχε τιμαλφή. Επειδή βρέθηκε κοντά σε ισπανικά ασημένια νομίσματα και δύο σταθμία ζύγισης νομισμάτων, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να προστάτευε αυτά τα αντικείμενα ή ένα σεντούκι που περιείχε οργανικά υλικά τα οποία δεν διασώθηκαν, όπως έγγραφα ή υφάσματα.

Ο θησαυρός περιλάμβανε επίσης σπάνια χρυσά νομίσματα που χρονολογούνται από τη βασιλεία του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας της Ισπανίας, καθώς και μια σφυρίχτρα ναυκλήρου. Η κλειδαριά συνδυασμού και άλλα ευρήματα από τον θησαυρό του «Ann Francis» εκτίθενται πλέον στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο (National Waterfront Museum) στο Σουόνσι.

Πρόσφατα αρχαιολογικά και ιστορικά ευρήματα σε ολόκληρη την Ουαλία έχουν προσελκύσει παρόμοιο ενδιαφέρον. Νωρίτερα φέτος, αρχαιολόγοι αποκάλυψαν νέα ευρήματα από ένα απομακρυσμένο ρωμαϊκό οχυρό στην Ουαλία —μεταξύ των οποίων νομίσματα και αντικείμενα του 4ου αιώνα— τα οποία ενδέχεται να συνδέουν την τοποθεσία με έναν θρύλο αιώνων γύρω από τον αυτοκράτορα Μάγνο Μάξιμο.

Τον περασμένο χειμώνα, εθελοντές που καθάριζαν μια παραλία στη Νότια Ουαλία ανακάλυψαν περίπου 200 μυστηριώδη παλιομοδίτικα παπούτσια, τα οποία ενδέχεται να ξεβράστηκαν στην ακτή από ναυάγιο του 19ου αιώνα.