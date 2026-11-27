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Συμφωνία για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του έτους θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση την Παρασκευή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, όπως ανακοίνωσε απόψε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

🇪🇺UPDATE: No deal in Brussels, as EU leaders stay split on the €45 billion Ukraine loan and the bloc’s next long-term budget after 12 hours of talks. — BSCN (@BSCNews) November 26, 2026

Όπως δήλωσε ο Μερτς, οι σημερινές διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες δημιούργησαν «νέα κινητικότητα» γύρω από το ενδεχόμενο περιορισμού του προτεινόμενου ύψους του προϋπολογισμού.

German Chancellor Friedrich Merz said EU leaders called off a second day of budget talks in Brussels on Friday, as countries refused to budge in negotiations over the bloc’s long-term funding plan https://t.co/NouuXv0yz0 — Bloomberg (@business) November 26, 2026

Τη μείωση αυτή ζητούν η Γερμανία και άλλες χώρες, οι οποίες τάσσονται υπέρ μεγαλύτερων περικοπών, προκειμένου να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των εθνικών τους προϋπολογισμών.

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, οι ηγέτες της ΕΕ θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ο Μερτς επανέλαβε ότι όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στη στήριξη της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα θα βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά τον τελευταίο γύρο διαβουλεύσεων της αποψινής ημέρας.

Στις Βρυξέλλες, ωστόσο, εντείνονται οι ανησυχίες ότι το χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών παραμένει τόσο μεγάλο, ώστε να καθίσταται αβέβαιη ακόμη και η επίτευξη συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου.