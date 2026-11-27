Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο η Άντερλεχτ έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της, επικρατώντας με 3-1 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Οι Κρητικοί παρουσίασαν βελτιωμένο πρόσωπο στην επανάληψη, μείωσαν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Φούντα και άγγιξαν την ισοφάριση, όμως το δοκάρι σταμάτησε την προσπάθειά τους, πριν οι Βέλγοι διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.

Ο ΟΦΗ δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, με την Άντερλεχτ να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες της και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων.

Η πρώτη τελική προσπάθεια της αναμέτρησης ανήκε στους γηπεδούχους, με τον Φούντα να επιχειρεί σουτ από μακρινή απόσταση στο 6ο λεπτό και τον Κούζεμανς να μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια.

Η Άντερλεχτ απάντησε στο 19′, όταν ο Μπενταγέμπ απείλησε με δυνατή κεφαλιά. Λίγο αργότερα, όμως, ο επιθετικός των Βέλγων βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Στροΐκενς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα, ο Τσβέτκοβιτς έστρωσε με τη μία την μπάλα στον Μπενταγέμπ και εκείνος με εύστοχο πλασέ νίκησε τον Λίλο για το 0-1.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει στο 25ο λεπτό, όταν ο Φούντας έβγαλε τη σέντρα στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά του Αθανασίου από το δεύτερο δοκάρι πέρασε άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και στο 39′ διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Άσγκαρντ επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα πέρασε ανάμεσα από τα σώματα των αμυνόμενων και κατέληξε στα δίχτυα του Λίλο, διαμορφώνοντας το 0-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ μπήκε με διαφορετική διάθεση, καταφέρνοντας να ξαναμπεί γρήγορα στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ανδρούτσου, ο Πετρότ βρήκε την μπάλα με το χέρι σε μονομαχία με τον Νικολάου. Ο διαιτητής, αφού εξέτασε τη φάση μέσω VAR με on-field review, υπέδειξε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος νίκησε τον Κούζεμανς, παρά την επαφή του τελευταίου με την μπάλα, μειώνοντας σε 1-2. Με αυτό το τέρμα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έφτασε τα πέντε γκολ στη φετινή διοργάνωση του Europa League και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΟΦΗ.

Η Άντερλεχτ προσπάθησε να απαντήσει στο 57′, όταν ο Τσβέτκοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Κωστούλας παρενέβη αποτελεσματικά και έβαλε την κόντρα στο σουτ του.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΟΦΗ για την ισοφάριση ήρθε στο 63′. Ο Νους επιχείρησε σέντρα-σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Κούζεμανς, στερώντας από τους Κρητικούς την ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν μέχρι το τέλος, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης, όμως η Άντερλεχτ διατήρησε την αμυντική της συνοχή και παρέμεινε επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις.

Τελικά, στις καθυστερήσεις, οι Βέλγοι έδωσαν διαστάσεις στη νίκη τους. Στο 90+5′, έπειτα από διαδοχικές κόντρες, ο Λανσάνα βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε, με τον Λίλο να αποκρούει. Στην επαναφορά, ωστόσο, ο Μπερτατσίνι εκμεταλλεύτηκε την κενή εστία και διαμόρφωσε το τελικό 1-3.