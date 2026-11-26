Την πρώτη ανεπίσημη… γεύση από το νέο, υπερσύγχρονο, προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, έδωσαν σήμερα οι ιθύνοντες του «Δικεφάλου».

Το καινούργιο “σπίτι” του «Δικεφάλου» θα υποδεχτεί επίσημα τους… ενοίκους τους, τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο των «ασπρόμαυρων», αύριο, στις 17:00, με (κλειστή) προπόνηση η οποία θα γίνει στους χώρους του, οι Θεσσαλονικείς, ωστόσο, πρόσφεραν, μια μέρα, νωρίτερα τις πρώτες εικόνες από την εσωτερική και εξωτερική όψη του.

Το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, υπενθυμίζεται, κατασκευάστηκε τάχιστα τους τελευταίους μήνες (σ.σ. η πρώτη ανακοίνωση από τους «ασπρόμαυρους» για τη δημιουργία του έγινε στις 8 Μαΐου 2026), σε έκταση 8.000 τ.μ., η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το PAOK Sports Arena.

Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων, αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης.

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