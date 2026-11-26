Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού βρίσκεται σε καλό δρόμο, την ώρα που η Μίλαν αναζητά επειγόντως αντίδραση. Οι δύο ομάδες συναντώνται την Πέμπτη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (19;45) , για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με διαφορετικές αφετηρίες και σημαντικό διακύβευμα.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας κι έχουν ισχυρές πιθανότητες να εξασφαλίσουν απευθείας θέση στους «16». Η Μίλαν, αντίθετα, έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια, βρίσκεται στην 28η θέση και κινδυνεύει να χάσει από νωρίς το τρένο της πρόκρισης.

Οι δύο τελευταίες ήττες των Ιταλών από Μπόρνμουθ και Φερεντσβάρος, χωρίς μάλιστα να σκοράρουν, έχουν επιβαρύνει την κατάσταση. Παρά τα προβλήματα στην Ευρώπη, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ παρουσιάζει καλύτερη εικόνα στη Serie A, όπου βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο επικράτησε με 5-1 της Φροζινόνε, επιβεβαιώνοντας ότι η αγωνιστική της εικόνα στην Ιταλία δεν έχει σχέση με όσα δείχνει στη League Phase.

Ο Ολυμπιακός θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρώπη. Μετά από εννέα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, οι ερυθρόλευκοι έμειναν στο 0-0 με τη Ρεν, αλλά απάντησαν με το εντυπωσιακό 6-2 απέναντι στον Ηρακλή. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει χάσει μόλις ένα από τα 18 τελευταία παιχνίδια της συνολικά και μία φορά στα 13 πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά ματς της στο Europa League.

Η Μίλαν δεν έχει καταφέρει να νικήσει ελληνική ομάδα στις έξι προηγούμενες αναμετρήσεις της, ενώ στον Πειραιά έχει μία ισοπαλία και μία ήττα. Το τελευταίο της παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης», το 2018, είχε ολοκληρωθεί με νίκη του Ολυμπιακού 3-1.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές, όπως συνηθίζει στα παιχνίδια του Europa League. Ο Μάικ Μενιάν επιστρέφει μετά την τιμωρία του, ενώ ο Γκονσάλο Ράμος αναμένεται να είναι διαθέσιμος, έχοντας ξεπεράσει ένα μικρό πρόβλημα στη γάμπα. Αντίθετα, οι Λούκα Μόντιτς, Ματία Γκάμπια, Πιέτρο Τερατσάνο, Σάμουελ Τσουκουέζε, Στράχινια Πάβλοβιτς, Αλέξις Σαλεμάκερς, Φραντσέσκο Καμάρντα, Ντάβιντε Μπαρτεζάγκι και Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών.

Στον Ολυμπιακό, οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Γιουσούφ Γιαζίτσι, Γκουστάβο Πουέρτα, Λεόν Μπέιλι, Τσικίνιο και Σαντιάγο Έσε δεν υπολογίζονται. Ο Ζότα Σίλβα έχει καταγράψει 17 τελικές προσπάθειες στη League Phase, περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη, αλλά μόλις δύο έχουν βρει στόχο και καμία δεν έχει καταλήξει στα δίχτυα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Μπακούλας, Φρόιλερ, Σίλβα, Φορτούνης, Μάριους, Ζέλσον Μαρτίνς.

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Γκίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά, Εστουπινιάν, Μούσα, Γιάσαρι, Ραμπιό, Μορέιρα, Ράμος, Πούλισικ.