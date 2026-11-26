Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει θέση και τον πρωθυπουργό «να τον αποπέμψει άμεσα διαφορετικά να μην ξαναμιλήσει για ηθική».

Αναλυτικά, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος δήλωσε ότι θα είχε παραιτηθεί στη θέση του Βαγγέλη Λιάκου τονίζοντας, όμως, ότι πρόκειται για προσωπική απόφαση. Πριν μια βδομάδα μετά την αποπομπή του κ. Τσαβδαρίδη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζονταν πως ο Πρωθυπουργός τον έδιωξε γιατί δρα ακαριαία όταν εγείρονται ζητήματα ηθικής τάξεως. Στην περίπτωση του κ. Λιάκου η παραμονή στην κυβέρνηση αποτελεί προσωπικό θέμα του Υφυπουργού».

Όπως υπογραμμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, «η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση: Αρμόδιος για την σύνθεση της κυβέρνηση είναι ο Πρωθυπουργός ή ο κ. Λιάκος; Ας τελειώσουν τα παιχνιδάκια» και καταλήγουν: «Ο Πρωθυπουργός οφείλει να τον αποπέμψει άμεσα διαφορετικά να μην ξαναμιλήσει για ηθική».