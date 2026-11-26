Με κόντρες άρχισε η συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τον προϋπολογισμό του 2027, που είναι ο τελευταίος της παρούσας βουλευτικής περιόδου.

Στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι διάχυτη η «καχυποψία» ότι διατυπώνονται πολύ αισιόδοξες εκτιμήσεις, προκειμένου αυτές να υπηρετήσουν το προεκλογικό αφήγημα της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση ζητεί επίσης «ανοιχτά χαρτιά» για τον δημοσιονομικό χώρο.

Από την πλευρά της, η συμπολίτευση επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις θα αποδειχθούν ρεαλιστικές και απαντά ότι υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση στη μεθοδολογία του υπουργείου Οικονομικών.

Η αντιπολίτευση εστιάζει στις διαφορετικές εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών και της Κομισιόν αλλά και στις αποκλίσεις του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού σε σχέση με τον προηγούμενο.

Όλη η διαφορά σχετίζεται από το πώς αντιμετωπίζει η Κομισιόν και πώς εμείς τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, απάντησε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, υπενθυμίζοντας ότι κάθε δάνειο εκταμιεύεται σε τρία με τέσσερα χρόνια και ανάλογα με το πώς υλοποιείται κάθε business plan.

«Μέχρι και το τέλος του 2026 από τα 17,7 δισ. ευρώ δανείων του ΤΑΑ, που έχουν συμβασιοποιηθεί, μέχρι και το τέλος του 2026 θα έχουν απορροφηθεί τα 8,5 δισ. ευρώ. Τα 9,2 δισ., το μεγαλύτερο ποσοστό των δανείων του ΤΑΑ, είναι να απορροφηθούν την περίοδο 2027-2030. Το μεγαλύτερο μέρος», είπε ο κ. Πετραλιάς, ενώ παρουσίασε στην Επιτροπή και τον εκτιμώμενο ρυθμό εκταμίευσης: 3,27 δισ. ευρώ το 2027, 2,87 δισ. το 2028, 1,93 δισ. το 2029 και 747 εκατομμύρια το 2030. Διευκρίνισε επίσης ότι τα άλλα 2 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είχαν συμφωνηθεί στον περσινό πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό αλλά συμφωνήθηκαν τώρα και συνεπώς δεν ήταν μέχρι σήμερα στα εκτιμήσεις.

Σχετικά με τη διαφορά στις εκτιμήσεις Ελλάδας και Κομισιόν για τις ιδιωτικές επενδύσεις, ο υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι είναι διαφορετική η μεθοδολογική προσέγγιση, για το πώς επηρεάζουν τα δάνεια του ΤΑΑ τις ιδιωτικές επενδύσεις. «Εμείς έχουμε παρατηρήσει ότι όντως αυξάνονται πολύ οι ιδιωτικές επενδύσεις ανάλογα με το πώς πέφτουν τα δάνεια. Η Επιτροπή θέλει να είναι πιο συντηρητική, ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα», είπε ο κ. Πετραλιάς και πρόσθεσε ότι ένα κομμάτι τις διαφοράς των εκτιμήσεων σχετίζεται με τα δάνεια.

Ένα άλλο κομμάτι της μεθοδολογικής διαφοράς στις εκτιμήσεις συνδέεται με τις πληρωμές που γίνονται στο τέλος του έτους από το ΤΑΑ και που επηρεάζουν μακροοικονομικά το επόμενο έτος, σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών. «Αυτό συμβαίνει εξήγησε γιατί όταν μια επιχείρηση πληρώνεται από το ΤΑΑ, αυτή θα πληρώσει τους προμηθευτές της και θα κάνει και άλλα προγράμματα το επόμενο έτος», εξήγησε και σημείωσε: «Άρα οι βασικές διαφορές μας με την Κομισιόν είναι μεθοδολογικές σε σχέση με τα δάνεια του ΤΑΑ και πώς οι εκταμιεύσεις επηρεάζουν τη μακροοικονομία».

Αναφερόμενος στην αναθεώρηση των προβλέψεων του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού, ο υφυπουργός Οικονομικών τις συνέδεσε με την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για το 2027, και για το 2028 και για το 2029, επίσης με την ενσωμάτωση των μέτρων της ΔΕΘ (μειώσεις φόρων, αύξηση δαπανών) και με τα επιπλέον 2,2 δισ. ευρώ του ΤΑΑ που κατευθύνθηκαν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε και το ζήτημα της εξεύρεσης του επιπλέον δημοσιονομικού χώρου, ο υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε ενδεικτικά σε ενεργητικά μέτρα εσόδων:

-ποσοτικοποίηση της κάρτας εργασίας η οποία επεκτάθηκε σε περισσότερους κλάδους

-το ηλεκτρονικό πελατολόγιο για το service αυτοκινήτων

-η αύξηση στα κέρδη τυχερών παιγνίων

-η αύξηση του φόρου των υβριδικών

-ο φόρος από το 5% στο 15% στις αποδοχές άνω των 60.000 ευρώ στελεχών

-η αύξηση από το 3% στο 15% του φόρου μεταβιβάσεων για πολίτες τρίτων χωρών.

Το Γραφείο του Προϋπολογισμού

Με την έναρξη της συζήτησης, ο συντονιστής του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Ιωάννης Τσουκαλάς είπε ότι η συζήτηση για τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι αυτός είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που ψηφίζεται πριν από τις εθνικές εκλογές, είναι πώς η σταθερότητα θα γίνει ταχύτερη σύγκλιση των εισοδημάτων. «Το χρέος θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνεται, όταν ο πληθωρισμός δεν θα βοηθά, οι επενδύσεις πρέπει να διατηρηθούν όταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια λιγοστεύουν. Η δημοσιονομική σταθερότητα και προβλεψιμότητα της οικονομίας μαζί με την ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων είναι βασικές προϋποθέσεις για διατηρήσιμη αύξηση των εισοδημάτων», είπε ο κ. Τσουκαλάς.

Ο συντονιστής του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

– Οι στόχοι του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη, το πρωτογενές πλεόνασμα, το συνολικό πλεόνασμα είναι εφικτοί αλλά με μικρότερα περιθώρια, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό υφίσταται επειδή αλλάζει το δημοσιονομικό περιβάλλον.

– Η πορεία του λόγου χρέους/ΑΕΠ εξαρτάται και από την ανάπτυξη, η μείωση του χρέους είναι και αναπτυξιακή πολιτική, έχει επιπλέον οφέλη τη μείωση του κόστους δανεισμού, ανοίγει το δρόμο για νέες αναβαθμίσεις. Επιπλέον όσο χαμηλότερο είναι το χρέος στην αφετηρία τόσο μικρότερη η απαιτούμενη προσαρμογή και επομένως τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο στις οροφές δαπανών.

Με άλλα λόγια η μείωση του χρέους σήμερα δημιουργεί κάποιο δημοσιονομικό χώρο αύριο. Κατά τη γνώμη του γραφείου, αυτός ο χώρος πρέπει να κατευθύνεται κατά προτεραιότητα σε παραγωγικές επενδύσεις.

– Η περαιτέρω μείωση του χρέους θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τα πρωτογενή πλεονάσματα και την πραγματική ανάπτυξη, δηλαδή από την παραγωγικότητα και όλο και λιγότερο από τον πληθωρισμό.

– Η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί η επενδυτική δαπάνη σε υψηλά επίπεδα, αλλά να βελτιωθεί η ποιότητα και η παραγωγικότητά της, με σταδιακή μετάβαση από τη δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και με ενίσχυση της παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας της οικονομίας.

– Η συνέχιση της αποκλιμάκωσης του χρέους και η δημοσιονομική σύνεση συμπορεύονται με την αναπτυξιακή πολιτική. Λειτουργούν ως μηχανισμός ασφάλισης σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιτυγχάνονται με περικοπές σε δαπάνες που ενισχύουν το παραγωγικό δυναμικό.

– Η κρίσιμη επιλογή αφορά τη χρήση κάθε πρόσθετου ευρώ δημοσιονομικού χώρου. Κριτήριο αξιολόγησης κάθε μέτρου δεν μπορεί να είναι μόνο το άμεσο δημοσιονομικό κόστος του, αλλά και η επίδρασή του στις επενδύσεις.

– Με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα φάση. Το τέλος του Ταμείου θα είναι μια δοκιμασία ωριμότητας, με αφετηρία όσα επιτεύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Το ζητούμενο πλέον είναι αν η ώθηση αυτή μπορεί να μετατραπεί σε μηχανισμό ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε ίδιους πόρους και θα λειτουργεί χωρίς έκτακτη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

– Για την επενδυτική δυναμική απαιτείται μόνιμη επενδυτική στρατηγική και συστηματική αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων διατάξεων φορολογικής δαπάνης, προβλέψεις ακόμη και ρήτρας λήξης για κάποιες διατάξεις, να τεθούν σαφείς στόχοι για κάθε φορολογική ελάφρυνση.

Η στάση της αντιπολίτευσης

Σύσσωμη η αντιπολίτευση σχολίασε ότι το Γραφείο του Προϋπολογισμού, δεν έκανε σοφότερη τη Βουλή.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς σχολίασε ότι είναι η τρίτη φορά που ο κ. Τσουκαλάς προσέρχεται στην επιτροπή χωρίς να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η αντιπολίτευση, όπως τα εναλλακτικά σενάρια για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Επίσης είπε ότι το Γραφείο θα έπρεπε να κάνει κάποια αξιολόγηση για τις μεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά την εκτίμηση για την ανάπτυξη που δίνει η Κομισιόν και αυτά που καταγράφονται στον προϋπολογισμό. Ανέφερε παράλληλα ότι κάθε φορά το πλεόνασμα αναθεωρείται προς τα πάνω και κάθε φορά η ανάπτυξη φουσκώνει προς τα πάνω, για να λέει η κυβέρνηση «τι καλά βαδίζει η οικονομία». Ο βουλευτής κατηγόρησε το Γραφείο ότι ενώ του ζητήθηκε αξιολόγηση μια σειρά παραγόντων για την αναπτυξιακή δυναμική, δεν έδωσε απαντήσεις. Στο κλίμα αυτό, είπε ανοιχτά ότι δεν υπάρχει επιστημονική προσέγγιση αλλά μονομέρεια, από το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας είπε ότι η παρουσίαση που έγινε σήμερα από τον κ. Τσουκαλά ενσαρκώνει απολύτως το κυβερνητικό αφήγημα και δεν χαρακτηρίζεται από «επιστημονισμό». Ο βουλευτής είπε επίσης ότι το Γραφείο δεν είχε λέξη να πει σήμερα για τις αποκλίσεις ανάμεσα στις εκτιμήσεις της Κομισιόν και της κυβέρνησης, σε σχέση με την ανάπτυξη και κατηγόρησε το Γραφείο ότι αποσιωπά πως η κυβέρνηση διατυπώνει εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας με όρους προπαγάνδας.

«Το Γραφείο του Προϋπολογισμού στη Βουλή, τόσα χρόνια δεν μας έχει δείξει ότι ασκεί προπαγάνδα», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Κοτρωνιάς.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος αν και δήλωσε εκ προοιμίου ότι το κόμμα του δεν συμμερίζεται τους υψηλούς τόνους επικρίσεων σε βάρος του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, επισήμανε ότι η επιτροπή θα περίμενε κάποιο σχόλιο για τις φοβερές αναθεωρήσεις στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που κατατέθηκε χθες, στην ανάπτυξη ή τις επενδύσεις. «Η κυβέρνηση το τερματίζει. Ένα μόνο παράδειγμα θα δώσω: ο προηγούμενος πολυετής δημοσιονομικός προγραμματισμός προέβλεπε σωρευτική αύξηση επενδύσεων 5,9% στην τριετία 2027-2029 και ο νέος προβλέπει 19,1%. Ειλικρινά, είναι κακόπιστος όποιος πει ότι αυτό είναι ένα προεκλογικό αφήγημα παρά πραγματικότητα;», είπε ο κ. Κουκουλόπουλος και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα περίμενε ένα σχόλιο από το Γραφείο πώς πήγε από το 5,9% στο 19,1%.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας είπε ότι πρέπει να εξηγηθεί από πού προκύπτουν οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη με δεδομένο το υψηλό ενεργειακό κόστος, την σταδιακή ολοκλήρωση του ΤΑΑ που αναμένεται να επιβραδύνουν τις επενδύσεις.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου σχολίασε ότι η δήθεν ουδέτερη επιστημονική ανάλυση δείχνει και παρουσιάζει μια σιγουριά ανάπτυξης, όταν η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2027 αναφέρει ότι συζητείται σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας για το διεθνές δημοσιονομικό περιβάλλον, σε συνθήκες σημαντικών διακυμάνσεων στις τιμές ενέργειας, σε συνθήκες παρατεταμένης γεωπολιτικής έντασης. «Εσείς τι έχετε να εκτιμήσετε για την σιγουριά ενός αφηγήματος που υπηρετεί την κυβερνητική πολιτική;», είπε η βουλευτής.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος σχολίασε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο δημόσιος αλλά και ιδιωτικός τομέας, δηλαδή επιχειρήσεις και νοικοκυριά και συνεπώς θα έπρεπε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους να έχει συμπεριλάβει στις εκτιμήσεις του και το ιδιωτικό χρέος, σε σύγκριση με άλλες χώρες, ώστε να είναι πιο καθαρή η εικόνα για το πού πάει η χώρα. «Το ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος δεν λέει τίποτα αν το ιδιωτικό χρέος συνεχώς αυξάνεται», είπε ο κ. Βιλιάρδος.

Από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Θεόδωρος Σκυλλακάκης είπε ότι αναμφίβολα το πιο σημαντικό μέγεθος του προϋπολογισμού είναι το ύψος των επενδύσεων και το επενδυτικό κενό. «Εκεί υπάρχει μια διαφορά ροής και αποθέματος. Αν κοιτάμε την ροή των καθαρών επενδύσεων είναι προφανές ότι αν έχουμε 20 χρόνια που βρισκόμαστε κάτω από τους άλλους, θα έχουμε αποσβέσεις οι οποίες είναι μικρές. Συνεπώς θα ήθελα μια εικόνα του τι έχει γίνει με το επενδυτικό κενό τα τελευταία χρόνια και πού βρισκόμαστε. Για μένα αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο, για την πορεία της οικονομίας», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Θερμή παράκληση να διαβάζετε πολύ προσεκτικά τις εκθέσεις μας και τις γνώμες μας», απάντησε ο κ. Τσουκαλάς και διευκρίνισε: «Για τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, στη γνώμη μας έχουμε γράψει ρητώς ότι η πρόβλεψή μας υπολείπεται της πρόβλεψης της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού, κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Ο λόγος που είμαστε πιο συντηρητικοί είναι ο παράγοντας των επενδύσεων. Εμείς θεωρούμε ότι μια πρόβλεψη της τάξης του 6% την είχαμε κάνει, με τις υποθέσεις που κάναμε, για το 2027. Επομένως είμαστε αρκετά πιο κάτω από αυτό που προβλέπεται στην εισηγητική. Πρωταρχικό ρόλο για εμάς μπορεί να παίξει η αβεβαιότητα που υπάρχει».

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις για τις επενδύσεις, ο συντονιστής του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή είπε: «Από το 2010 και έπειτα σημειώθηκε μια κατάρρευση επενδύσεων. Πράγματι, το επενδυτικό κενό, σε όρους ροής, το έχουμε σχεδόν καλύψει, σε σχέση με την ευρωζώνη. Όμως αυτά τα 10 – 12 χρόνια έχουμε χάσει πάρα πολύ κεφάλαιο. Μπορεί το κεφάλαιο να υπάρχει αλλά δεν είναι τόσο παραγωγικό, όσο ήταν το 2010 για παράδειγμα».