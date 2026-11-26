Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Πέμπτης 26/11, μετά την ολοκλήρωση έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπόθεση φερόμενης διασπάθισης κοινοτικών πόρων μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Η επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., που γίνεται κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τη συνδρομή έξι εισαγγελέων Πρωτοδικών, βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής τέσσερα εντάλματα σύλληψης.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, καθώς και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.

H έρευνα των αρχών

Όπως έχει γίνει γνωστό, στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκονται ενδεχόμενες παρατυπίες γύρω από τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του έργου, με το ενδιαφέρον να εστιάζει τόσο στο οικονομικό σκέλος όσο και στις διαδικασίες ανάθεσής του στην ανάδοχο εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί το κόστος για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Όπως φέρεται να αναφέρεται σε σχετικό πόρισμα, το κόστος ανά εγκατάσταση ανήλθε στις 300.000 ευρώ, τη στιγμή που η εμπορική της αξία εκτιμάται στις 66.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή άσκησης επιρροής που ενδεχομένως οδήγησαν στην ανάθεση του έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε αρχίσει ήδη από το 2025 να διερευνά ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων. Οι έρευνες κλιμακώθηκαν τον Ιούλιο του 2026, με τη διενέργεια στοχευμένων ερευνών σε περιοχές της Αττικής.

Οι έρευνες διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, έπειτα από εντολή των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου. Με τη συνδρομή πέντε Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οι ελεγκτές έβαλαν στο μικροσκόπιο ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες προμήθειας των εγκαταστάσεων, καθώς και τις συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.