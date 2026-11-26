Το κίνητρο της δολοφονίας του 24χρονου από τη Βουλγαρία επιχειρούν να εξακριβώσουν οι αστυνομικές αρχές, μετά την ομολογία του 50χρονου κτηνοτρόφου, κουμπάρου και εργοδότη του θύματος, ότι τον σκότωσε και τον έθαψε σε αγροτική περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, σε μία προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Η υπόθεση εξαφάνισης του 24χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 21 Νοεμβρίου, είχε τραγική κατάληξη, αφού ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας τραύμα από καραμπίνα, στο σημείο που υπέδειξε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος στις αρχές.

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν η οικογένεια του 24χρονου, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δύο παιδιών, αδυνατούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Οι συγγενείς του ανησύχησαν, καθώς δεν είχαν νέα του από το Σάββατο, και απευθύνθηκαν στις ελληνικές αρχές, ζητώντας τη συνδρομή τους για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 24χρονος είχε οικονομικές συναλλαγές με τον 50χρονο κάτοικο της περιοχής, στην κτηνοτροφική επιχείρηση του οποίου εργαζόταν κατά διαστήματα. Φέρεται μάλιστα να είχε επιστρέψει στην περιοχή, ώστε να διευθετήσει οικονομικές εκκρεμότητες και να εισπράξει δεδουλευμένα που του οφείλονταν.

Η αγωνία των συγγενών και οι έρευνες για τον εντοπισμό του 24χρονου

Από την πρώτη στιγμή, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 24χρονου. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στα μέλη του να βοηθήσουν, ιδιαίτερα σε όσους γνώριζαν καλά τις ορεινές και δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Στην προσπάθεια εντοπισμού του 24χρονου συμμετείχαν ενεργά και συγγενείς του, οι οποίοι έφτασαν από τη Βουλγαρία στη χώρα μας. Ο φόβος τους, εξαρχής, ήταν ότι ενδεχομένως να είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν όταν εντοπίστηκε το φορτηγάκι του 24χρονου σταθμευμένο στο χωριό Περιθώρι, χωρίς όμως να βρεθούν τα προσωπικά του έγγραφα και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε απενεργοποιημένο από το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του.

Δυστυχώς, οι φόβοι των συγγενών επιβεβαιώθηκαν, αφού ο άτυχος άνδρας έπεσε θύμα δολοφονίας.

Ο κτηνοτρόφος στο επίκεντρο των ερευνών

Από την πρώτη στιγμή που οι αστυνομικές αρχές άρχισαν την έρευνα για την υπόθεση, το ενδιαφέρον τους στράφηκε στον 50χρονο κτηνοτρόφο, αφού ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε δει τον 24χρονο ζωντανό.

Αρχικά ο κτηνοτρόφος κλήθηκε για κατάθεση στις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις επαφές του με τον 24χρονο και τις τελευταίες κινήσεις του. Μετά την αρχική εξέτασή του, αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο η έρευνα συνεχίστηκε, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν προσεκτικά τις μαρτυρίες και τα νέα στοιχεία που προέκυπταν για την υπόθεση.

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φέρεται να έπαιξαν οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο 50χρονος κατά την κατάθεσή του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην καραμπίνα του, η οποία είχε εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί επανεξέτασαν τα δεδομένα και τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει το πτώμα

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος, ξανά, με τους αστυνομικούς, ο 50χρονος κτηνοτρόφος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή του.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε, το έγκλημα διαπράχθηκε στο μαντρί του, όπου πυροβόλησε τον νεαρό με καραμπίνα. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε το φορτηγάκι του θύματος για να μεταφέρει το πτώμα σε αγροτική περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, όπου και το έθαψε, σε μία προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Φέρεται, επίσης, να ισχυρίστηκε ότι είχε ως συνεργό του έναν 23χρονο, τον ανιψιό του, ο οποίος τον βοήθησε στη μεταφορά της σορού του θύματος. Οι αρχές είχαν προχωρήσει νωρίτερα στην προσαγωγή και του 23χρονου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Star, το σημείο όπου βρέθηκε θαμμένος ο 24χρονος βρίσκεται κοντά σε σπίτι που συνδέεται με τον ανιψιό.

Πέταξε την καραμπίνα σε ποτάμι

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια ο δράστης προσπάθησε να ξεφορτωθεί και την καραμπίνα που χρησιμοποίησε για να τελέσει το έγκλημα, πετώντας την σε ποτάμι.

Αφού «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία, ο 50χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς και το σημείο όπου είχε θάψει το πτώμα του 24χρονου Βούλγαρου.

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν όλο το παζλ της δολοφονίας, και κυρίως να εξακριβώσουν το κίνητρο της δολοφονίας. Βασικό σενάριο φέρεται να είναι οι οικονομικές διαφορές μεταξύ του 50χρονου και του 24χρονου εργαζόμενου. Ωστόσο, οι μαρτυρίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.