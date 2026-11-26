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Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 24χρονου Βούλγαρου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το Σάββατο (21/11) στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα από καραμπίνα σε αγροτική περιοχή, με την υπόθεση να εξελίσσεται τελικά σε δολοφονία.

Ομολόγησε ο 50χρονος εργοδότης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 50χρονος φίλος και εργοδότης του θύματος φέρεται να ομολόγησε στις αρχές το έγκλημα, αναφέροντας ότι σκότωσε τον 24χρονο λόγω προσωπικών διαφορών, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε ως συνεργό του έναν 23χρονο, ο οποίος τον βοήθησε στη μεταφορά της σορού του θύματος.

Τόσο ο 50χρονος όσο και ο 23χρονος έχουν ήδη προσαχθεί, ενώ αναμένεται οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις. Σημειώνεται ότι το θύμα επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι, αναλαμβάνοντας διάφορες μικροεργασίες.

Νεκρός με τραύμα από καραμπίνα ο 24χρονος

Όπως μεταδίδει το Star, ο 24χρονος Βούλγαρος εντοπίστηκε νεκρός, με τραύμα από καραμπίνα, σε αγροτική περιοχή που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του 23χρονου, που είναι ανιψιός του εργοδότη.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από έφοδο που έκαναν οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ στο σπίτι του 50χρονου εργοδότη, αλλά και κουμπάρου του θύματος. Εκεί, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, εντόπισαν τρεις καραμπίνες. Η μία ήταν δηλωμένη στο όνομα του 50χρονου, ενώ οι άλλες δύο σε πρόσωπο του στενού του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 24χρονος Βούλγαρος είχε περάσει τα σύνορα, προκειμένου να συναντήσει τον 50χρονο. Ωστόσο, το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο 50χρονος και ο 24χρονος έκλεισαν έναν ραντεβού το Σάββατο, προκειμένου να λύσουν μία προσωπική διαφορά που είχαν μεταξύ τους. Ύστερα από διαπληκτισμό, ο 50χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 24χρονο. Στη συνέχεια, ο δράστης και ο 23χρονος μετέφεραν με φορτηγάκι το πτώμα σε αγροτική περιοχή, κοντά στο σπίτι του ανιψιού.