Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο πλανήτης κατέγραψε έξι διαδοχικές ημέρες με μέση θερμοκρασία 2°C υψηλότερη από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αγγίζοντας ιστορικό ρεκόρ, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατά 2,24°C τη Δευτέρα.

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Παρότι το φαινόμενο αυτό δεν συνιστά ακόμη μόνιμη υπέρβαση των ορίων της Συμφωνίας του Παρισιού, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι αποτελεί πρώιμη ένδειξη όσων θα ακολουθήσουν εάν δεν μειωθούν δραστικά οι εκπομπές από τα ορυκτά καύσιμα, σε συνδυασμό με ένα εξαιρετικά ισχυρό Ελ Νίνιο που πλησιάζει στην κορύφωσή του.

Αυτό το ιστορικό σερί ζέστης, ενδέχεται επίσης να τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες ανησυχίες των επιστημόνων ότι, η παγκόσμια θέρμανση ενδέχεται να επιταχύνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε ο Guardian, η ημερήσια παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία ανήλθε στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, στους 2,24°C, τη Δευτέρα -την πιο πρόσφατη ημέρα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα- και προβλέπεται να παραμείνει σε παρόμοια υψηλά επίπεδα για τουλάχιστον αρκετές ακόμη ημέρες.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική παγκόσμια θερμοκρασιακή ανωμαλία», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέρτζες, στρατηγική επικεφαλής για το κλίμα στην Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus.

«Βλέπουμε πλέον εδώ και αρκετούς μήνες να επιμένουν παγκόσμιες θερμοκρασίες-ρεκόρ. Αν και οι μεμονωμένες ημέρες παρουσιάζουν διακυμάνσεις, θερμοκρασίες σε αυτό το επίπεδο αποτελούν μια εντυπωσιακή ένδειξη του πόσο έχει θερμανθεί το κλίμα».

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, υπήρξαν μόνο δύο άλλες περίοδοι κατά τις οποίες οι ημερήσιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 2°C, τον Νοέμβριο του 2023 και τον Φεβρουάριο του 2024, όμως δεν διήρκεσαν τόσο πολύ ούτε έφτασαν τόσο ψηλά όσο αυτό το τελευταίο κύμα.

«Άλλη μια μέρα, άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας», δήλωσε ο Ζικ Χάουσφαδερ, ερευνητής για το κλίμα στο Berkeley Earth, προσθέτοντας ότι το προηγούμενο ρεκόρ των 2,05°C πάνω από τη γραμμή βάσης της περιόδου 1850-1900, το οποίο είχε σημειωθεί το 2023, έχει «συντριβεί».

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο και η άνοδος του CO2

Η άνοδος της θερμοκρασίας οφείλονται στη μακροπρόθεσμη παγκόσμια θέρμανση που προκαλεί η καύση ορυκτών καυσίμων από τον άνθρωπο, καθώς και σε ένα ασυνήθιστα μεγάλο Ελ Νίνιο, το οποίο πλησιάζει στην κορύφωσή του.

Το τελευταίο Ελ Νίνιο αυτής της κλίμακας σημειώθηκε τη δεκαετία του 1870, όταν οδήγησε σε μαζικό λιμό που στοίχισε τη ζωή σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους, ανέφερε η Μπέρτζες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το τρέχον Ελ Νίνιο θα κορυφωθεί μεταξύ τώρα και του Ιανουαρίου, αν και ο πλήρης αντίκτυπός του δεν θα γίνει αισθητός παρά μόνο αρκετούς μήνες αργότερα.

Η επιπλέον θερμότητα στο παγκόσμιο σύστημα δημιουργεί ήδη ανατροφοδοτήσεις που επιδεινώνουν την κλιματική κρίση, όπως η ξηρασία και οι πυρκαγιές στα τροπικά δάση της Ινδονησίας και στον Αμαζόνιο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) προβλέπει μια πολύ μεγάλη αύξηση του CO2 τους επόμενους μήνες, κυρίως επειδή τα τροπικά οικοσυστήματα αναπτύσσονται λιγότερο έντονα λόγω της ξηρασίας, γεγονός που μειώνει την ικανότητά τους να απομακρύνουν τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

«Αυτό θα ενισχύσει τη συσσώρευση CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) στην ατμόσφαιρα που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μπετς, επικεφαλής έρευνας κλιματικών επιπτώσεων στο Met Office Hadley Centre.

«Η αύξηση του CO2 από φέτος έως του χρόνου θα είναι περίπου 3,5 μέρη ανά εκατομμύριο, κατά ένα τρίτο ταχύτερη από ό,τι τα τελευταία χρόνια και σχεδόν διπλάσια από εκείνη στην οποία θα έπρεπε να είχε περιοριστεί αν βρισκόμασταν σε τροχιά περιορισμού της παγκόσμιας θέρμανσης στον 1,5°C».

Η Συμφωνία του Παρισιού

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στο Παρίσι το 2015, σχεδόν 200 χώρες υπέγραψαν μια ιστορική συμφωνία για να «καταβάλουν προσπάθειες» ώστε να περιορίσουν την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C και να τη διατηρήσουν «πολύ κάτω» από τους 2°C σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφηκαν στους προβιομηχανικούς χρόνους.

Μετά την αποτυχία των φετινών συνομιλιών για το κλίμα COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε για επιτάχυνση της παγκόσμιας θέρμανσης.

Οι επιπτώσεις

Αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας καθιστά τις καιρικές καταστροφές πιο ακραίες και θανατηφόρες. Η φετινή καλοκαιρινή ζέστη-ρεκόρ σκότωσε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους στην ΕΕ και 5.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με φόντο τις αυξανόμενες επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στην υγεία, η Μπέρτζες δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια διπλή πρόκληση: να προετοιμάσουν τις κοινωνίες για υψηλότερες θερμοκρασίες, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Οι υποδομές μας είναι ανεπαρκώς προσαρμοσμένες στο σημερινό μας κλίμα. Ήδη δυσκολευόμαστε και το είδαμε αυτό το καλοκαίρι — οι δρόμοι έλιωναν, οι σιδηροδρομικές γραμμές παραμορφώνονταν, τα σχολεία έκλειναν, τα νοσοκομεία είχαν κατακλυστεί πλήρως, και θα δούμε ακόμη περισσότερα από αυτά. Έρχεται πολλή περισσότερη ζέστη στον δρόμο», είπε.

Ο Μπετς εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες.

«Οι άμεσες επιπτώσεις της ξηρασίας σε μέρη όπως ο Αμαζόνιος μπορεί να είναι σοβαρές, οδηγώντας σε δασικές πυρκαγιές με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία μέσω της ρύπανσης από τον καπνό, ενώ βλάπτουν και τα οικοσυστήματα», ανέφερε.

«Σε ευρύτερο επίπεδο, ενδέχεται να υπάρξουν κίνδυνοι για τον εφοδιασμό με τρόφιμα και νερό. Μακροπρόθεσμα, η ταχεία αύξηση του CO2 αποτελεί υπενθύμιση ότι βρισκόμαστε σε πορεία προς ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έως ότου σταματήσουμε να διοχετεύουμε διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα».