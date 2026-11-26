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Δικογραφία σε βάρος ενός 44χρονου, ο οποίος είχε μετατρέψει ένα οικόπεδο σε μπαζότοπο, στην Άνω Πόλη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες για ρύπανση που προκλήθηκε στην περιοχή της Άνω Πόλης, έπειτα από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων και αποβλήτων Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.).

Η αυτοψία στους χώρους έγινε τον Μάιο του 2025. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στην ανωτέρω περιοχή, που χρησιμοποιεί ο 44χρονος, διαπιστώθηκε να το έχει μετατρέψει σε χώρο συγκέντρωσης στερεών αποβλήτων (μπάζα, παλιά κουφώματα, πλακάκια, κεραμίδια, ξύλινες παλέτες, κλαδέματα, οικιακά σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια, χαρτοκιβώτια), ενώ σε ισόγειο πάρκινγκ ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε η ανεξέλεγκτη απόρριψη και αποθήκευση αποβλήτων Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.).

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών σχετικών με ρύπανση που προκλήθηκε στην περιοχή της Άνω Πόλης, έπειτα από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων και αποβλήτων Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), σχημάτισαν σχετική δικογραφία σε βάρος 44χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε τον Μάιο του 2025 από αρμόδιους Υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Μ.Ε.Θ.) σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στην ανωτέρω περιοχή, που χρησιμοποιεί ο 44χρονος, διαπιστώθηκε να το έχει μετατρέψει σε χώρο συγκέντρωσης στερεών αποβλήτων (μπάζα, παλιά κουφώματα, πλακάκια, κεραμίδια, ξύλινες παλέτες, κλαδέματα, οικιακά σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια, χαρτοκιβώτια), ενώ σε ισόγειο πάρκινγκ ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε η ανεξέλεγκτη απόρριψη και αποθήκευση αποβλήτων Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.).

Από τις απορρίψεις και παραμονή των αποβλήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργήθηκε εστία μόλυνσης με κίνδυνο για την δημόσια υγεία, προκλήθηκε υποβάθμιση στο πολιτιστικό και πολεοδομικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ υπήρχε άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω μεγάλης ποσότητας εύφλεκτων υλικών.

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