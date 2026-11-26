Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, δήλωσε την Τετάρτη ότι κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα λάβει δύο μετοχές της διαστημικής εταιρείας και εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της οποίας ηγείται, SpaceX, δεσμευόμενος για μια δωρεά αξίας άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα παιδιά θα λάβουν μία μετοχή από την εταιρεία και μία από τον ίδιο προσωπικά, ανέφερε ο Μασκ σε σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

H στάση της SpaceX

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η SpaceX ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει μία νεοεκδοθείσα κοινή μετοχή Κατηγορίας Α (Class A common stock) σε κάθε ενεργό «Trump Account», προσθέτοντας ότι ο Μασκ θα αντιστοιχίσει προσωπικά τον αριθμό των μετοχών που θα δωρίσει η εταιρεία.

SpaceX is building the infrastructure of the future and working to make life multiplanetary. We believe ownership of the company creating these systems should extend to the next generation of Americans. Today, we are committing one SpaceX share to millions of American children to give the next generation a stake in building a more exciting future → https://t.co/zs20oWsaW2 — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2026

Οι «Trump Accounts» αποτελούν ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει στους Αμερικανούς που γεννήθηκαν μεταξύ 2025 και 2028 μερίδιο στην χρηματιστηριακή αγορά και να τους βοηθά να χτίσουν πλούτο από μικρή ηλικία.

Η SpaceX δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με το εάν οι δωρεές μετοχών της SpaceX από τον Μασκ θα συνδεθούν με τους «Trump Accounts» ή εάν θα συνοδεύονται από οποιαδήποτε περίοδο δέσμευσης.

Στις ΗΠΑ ζουν περίπου 72 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών. Οι μετοχές της SpaceX έκλεισαν την Τετάρτη στα 127,44 δολάρια, αποτιμώντας τη δέσμευση περίπου στα 18,35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

Η κίνηση της Γκουίν Σότγουελ

Ο Μασκ είχε αναφέρει τον προηγούμενο μήνα ότι θα έδινε μία από τις μετοχές του στη SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική. «Την επόμενη χρονιά, θα δώσω μία από τις μετοχές μου στη SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική. Αυτή θα είναι η πρώτη από πολλές», είχε δηλώσει τότε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

«Το να δίνονται μετοχές, οι οποίες αποτελούν μερίδια στη μελλοντική οικονομία, απευθείας στους ανθρώπους είναι ο σωστός δρόμος», πρόσθεσε.

Το μεγαλύτερο μέρος των φιλανθρωπικών δράσεων του Μασκ πραγματοποιείται μέσω του Musk Foundation, το οποίο φέρεται να κατέχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Ιούλιο, η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, και ο σύζυγός της δεσμεύθηκαν να προσφέρουν μία μετοχή από το μερίδιό τους στη SpaceX σε καθένα από τα περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά που εντάσσονται στην πρωτοβουλία Τραμπ.

My husband and I are honored and thrilled to participate in the Invest America program and gift a share of our SpaceX stock to a Trump Account for each of more than two million children across our great nation. Every American child under 18 can benefit from having a Trump Account, but our gift specifically goes to the Accounts of children (ages 11-17) that live in areas with lower average household incomes with a bit more emphasis for those that live near our central Texas home. We have been fortunate in our careers and hope this gift encourages the next generation to continue the journey of enabling humanity to live and fly amongst the stars. A huge thanks to all that worked to bring this incredible program to life. — Gwynne Shotwell (@Gwynne_Shotwell) July 6, 2026

Διαφορετικά μοντέλα φιλανθρωπίας

Ο Μασκ και η ανταγωνίστρια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχουν παρουσιάσει πρόσφατα έντονα διαφορετικά σχέδια για το πώς θα μοιραστούν ορισμένα από τα οφέλη της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Η Anthropic, η οποία εισήχθη πρόσφατα στο χρηματιστήριο, ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι δεσμεύει το 5% των μετοχών της σε ένα πρωτοφανές νέο ταμείο για το «δημόσιο καλό».

Η εταιρεία ανέφερε ότι η πρωτοβουλία της θα της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και κλίμακα για να πραγματοποιεί δωρεές προς όφελος της ανθρωπότητας.

Άλλα κορυφαία στελέχη έχουν επίσης δημιουργήσει μεγάλα, μακρόπνοα φιλανθρωπικά εγχειρήματα, επισημαίνει το Reuters.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Berkshire Hathaway, Γουόρεν Μπάφετ, μία από τις πλέον εξέχουσες μορφές στον χώρο της φιλανθρωπίας, φέρεται να έχει διαθέσει έως σήμερα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης περιουσίας του, που εκτιμάται περίπου στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια, προορίζεται επίσης για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς έχει διανείμει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του το 2000, με μέρος αυτών των πόρων να τροφοδοτείται από δωρεές του Μπάφετ.