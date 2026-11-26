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Καβγάς ξέσπασε στον “αέρα” του τηλεοπτικού σταθμού kontra, ανάμεσα στον Βασίλη Φεύγα και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Η πρώτη σύγκρουση ήρθε με αφορμή την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου για τις απευθείας αναθέσεις στις δύο αδελφές του.

Ο Βασίλης Φεύγας, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε «να αφήσουμε έξω τα γυναικόπαιδα, τα οικογενειακά θέματα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Να αφήσουμε εκτός, τι κάνει η γυναίκα, τι κάνει ο σύζυγος, η κουμπάρα και ο μπατζανάκης». Τότε, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ απάντησε: «Μα τι λέτε, την ημέρα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών μιλάτε για γυναικόπαιδα; Θα με βάλετε να υπερασπιστώ τις γυναίκες που έχουν επαγγελματική ιδιότητα; Με συγχωρείτε δηλαδή κιόλας!»

«Με στοχοποιείτε κ. Αντωνοπούλου» αντέτεινε ο κ. Φεύγας, με την τομεάρχη Κοινωνική Πολιτικής της ΕΛΑΣ να λέει: «Δεν σας στοχοποιώ καλέ μου άνθρωπε».

Στη συνέχεια όμως, τα αίματα άναψαν ακόμη περισσότερο. Η κ. Αντωνοπούλου έκανε λόγο για “λογύδριο” με τον εκπρόσωπο της ΝΔ να απαντά ότι «είναι η άποψη μου».

Όταν ο κ. Φεύγας απευθυνόμενος στην κ. Αντωνοπούλου της είπε «μη μου υψώνετε τον τόνο της φωνής σας. Το έχουν ξανακάνει εδώ στο κανάλι και βρήκαν τον μπελά τους την επόμενη μέρα», το στέλεχος της ΕΛΑΣ του απάντησε: «Με απειλείτε; Θα βρω τον μπελά μου για κάτι αύριο. Με απειλείτε πριν καν μιλήσω; Τι αμετροέπεια είναι αυτή».

«Με απειλείτε τι θα πάθω αύριο. Ελπίζω όχι και τα παιδιά μου» συμπλήρωσε.

Ο διάλογος έγινε ακόμα πιο έντονος με τον κ. Φεύγα να λέει ότι, «δεν σας απειλώ, σας προστατεύω για να μην γελοιοποιηθείτε» και τη δημοσιογράφο να παρεμβαίνει, σημειώνοντας προς τον κ. Φεύγα, πώς «είναι σαν να την προκαλείτε».

«Είναι χυδαία η έκφρασή σας» σχολίασε σε υψηλούς τόνους η κ. Αντωνοπούλου.

Δείτε ολόκληρο το απόσπασμα από την εκπομπή Kontra 24 με την Λουκία Γκάτσου παρακάτω: