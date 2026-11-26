Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κλίμα έντονης πόλωσης και χωρίς καμία προσδοκία για άμεση συμφωνία προσέρχονται στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ανοίγοντας τον χορό των σκληρών διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τις διαφωνίες να εκτείνονται από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τους νέους ευρωπαϊκούς φόρους μέχρι τη χρηματοδότηση της άμυνας και το δάνειο προς την Ουκρανία, η σημερινή Σύνοδος Κορυφής προμηνύεται θυελλώδης, όπως καταγράφει σε ανάλυσή του το Politico παρουσιάζοντας τα πέντε μεγάλα μέτωπα της σύγκρουσης.

Σκληρό παζάρι

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσπαθεί να συγκεντρώσει στήριξη για την πρότασή του για τον προϋπολογισμό, η οποία παρουσιάστηκε το Σάββατο και προβλέπει πρόσθετες περικοπές ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με ένα προηγούμενο σχέδιο.

Όλοι οι ηγέτες θα συζητήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ένα δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του γεύματος της Πέμπτης, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πολύωρες συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες ή κατ’ ιδίαν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Θα συνεδριάσουν εκ νέου το βράδυ της Πέμπτης για να διαπιστώσουν αν οι συζητήσεις βοήθησαν να σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, καμία συμφωνία δεν αναμένεται πριν από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής του έτους που ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό της και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα», δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Τετάρτης. «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Πάνω από δώδεκα διπλωμάτες που προετοιμάζονται για τη σύνοδο δήλωσαν στο Politico ότι αναμένουν εντάσεις μεταξύ των ηγετών, οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν συμβιβασμούς σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

«Δεν είναι η σύνοδος για σύγκλιση. Δεν είναι η ώρα να κάνει κανείς πίσω», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ, στον οποίο -όπως και σε άλλους που μίλησαν στο δημοσίευμα- παρασχέθηκε καθεστώς ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσει εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις.

«Ο Κόστα γνωρίζει ότι πιθανότατα χρειάζεται ένα κακό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτού μπορέσει να έχει ένα καλό» τον Δεκέμβριο, ανέφερε ένας δεύτερος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Το πραγματικό μέγεθος του προϋπολογισμού

Αυτή είναι η «μητέρα όλων των μαχών», σχολιάζει το Politico. Ένα μπλοκ βόρειων κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Ολλανδίας, πιέζει για έναν μικρότερο προϋπολογισμό προσανατολισμένο σε ό,τι θεωρούν «σύγχρονες» προτεραιότητες, όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα.

Απέναντί τους βρίσκουν ένα αντίπαλο στρατόπεδο κυβερνήσεων από τον ευρωπαϊκό νότο και την ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας και της Πολωνίας, που απαιτούν από την ΕΕ να δαπανήσει περισσότερα και να διατηρήσει την εστίασή της στους τομείς όπου παραδοσιακά διέθετε χρήματα το μπλοκ, όπως η γεωργία και οι φτωχότερες περιφέρειές της.

Οι εντάσεις είναι τόσο υψηλές, που οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν στο πόσο μεγαλύτερος είναι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός σε σχέση με τον τρέχοντα.

Ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι η πρόταση του Κόστα είναι κατά 40% υψηλότερη από τον τελευταίο επταετή προϋπολογισμό που συμφωνήθηκε το 2020, οι αντίπαλες κυβερνήσεις αντέτειναν ότι αυτό αγνοεί την άνοδο του πληθωρισμού και τις αποπληρωμές του χρέους της ΕΕ μετά την πανδημία Covid-19, οι οποίες απορροφούν περίπου το 10% του συνόλου.

«Ορισμένοι συνεχίζουν να προσποιούνται ότι ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να αυξάνεται σε σύγκριση με το τρέχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο», δήλωσε την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Επίτροπος Προϋπολογισμού της ΕΕ, Πιότρ Σεραφίν.

«Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο επειδή δεν συνυπολογίζουν τον πληθωρισμό — και αυτό απλώς δεν είναι πειστικό».

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αναμένονται ακόμη περισσότερες εστίες ανάφλεξης.

Η προστασία των αγροτών

Μέχρι στιγμής, οι αγρότες συγκαταλέγονται στους λίγους κλάδους που έχουν προστατευθεί από τις προσπάθειες συρρίκνωσης του προϋπολογισμού, αναφέρει το Politico.

Αυτό, όμως, εξακολουθεί να μην αρκεί για τη Γαλλία, όπου δραστηριοποιείται ένα πανίσχυρο αγροτικό λόμπι και η χώρα οδεύει σε εκλογές τον Απρίλιο και τον Μάιο, με την ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η τελευταία πρόταση για τον προϋπολογισμό περιλαμβάνει έως και 297 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις για τους αγρότες από το 2028 έως το 2034.

Ο Εμανουέλ Μακρόν πιέζει να αυξηθεί η δέσμευση αυτού του ποσού από το 80% στο 90%, προκαλώντας τον εκνευρισμό αρκετών άλλων χωρών.

«Η Γαλλία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να κάνει συμβιβασμούς», δήλωσε ένας τρίτος διπλωμάτης της ΕΕ. «Νιώθουν σαν να κάνουν χάρη σε όλους αν συμφωνήσουν, οπότε θέλουν να ικανοποιηθούν όλες οι προτεραιότητές τους».

Νέοι ευρωπαϊκοί φόροι

Όπως σημειώνει το Politico, ο Κόστα δίνει μια ανηφορική μάχη για να πείσει τους 27 ηγέτες της ΕΕ να στηρίξουν νέους πανευρωπαϊκούς φόρους, προκειμένου να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός και να μειωθούν οι απευθείας συνεισφορές των εθνικών κυβερνήσεων προς τις Βρυξέλλες.

Η τελευταία πρόταση προβλέπει πέντε νέους φόρους, με στόχο την άντληση 60 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, δεδομένης της ευαισθησίας γύρω από την απόκτηση νέων φορολογικών εξουσιών από την ΕΕ, οι ηγέτες δεν πρόκειται να δώσουν καμία έγκριση προτού οριστικοποιηθεί η συνολική συμφωνία για τον προϋπολογισμό.

Κάθε κυβέρνηση θέλει να απαλλαγεί από τον φόρο που θα την έπληττε δυσανάλογα.

Η Πολωνία αντιτίθεται στη χρήση εσόδων από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων για τη στοχοποίηση ρυπογόνων επιχειρήσεων. Το Λουξεμβούργο φέρει αντιρρήσεις στη διοχέτευση εσόδων από τον φόρο καπνού, ενώ η Ιρλανδία εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε ένα τέλος στους τεχνολογικούς κολοσσούς, υπό τον φόβο ότι θα πυροδοτήσει αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Η Ουκρανία

Ο Μερτς χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό ως μοχλό πίεσης για να εξαναγκάσει τέσσερις χώρες -την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία– να συμβάλουν στην αποπληρωμή του κόστους δανεισμού που συνδέεται με ένα δάνειο 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Το Βερολίνο, το οποίο καταβάλλει περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, έχει απειλήσει να περικόψει τις συνεισφορές του εάν οι χώρες αυτές επιμείνουν στην άρνησή τους.

Ωστόσο, κεκλεισμένων των θυρών, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Βουλγαρία εμφανίζονται ανοιχτές στο να συνεισφέρουν στο δάνειο, ενώ ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο παραμένει πιο απρόθυμος, ανέφεραν στο Politico δύο διπλωμάτες της ΕΕ που γνωρίζουν τις διεργασίες.

Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δανεισμού μόνο για το σκέλος της χρηματοδότησης της Ουκρανίας που δεν αφορά στρατιωτικές δαπάνες, δήλωσε Βούλγαρος αξιωματούχος. Όμως, οι περισσότερες χώρες απορρίπτουν αυτή την ιδέα.

«Δεν υπάρχει μενού στην Ευρώπη όπου αποφασίζεις τι θα πληρώσεις και τι όχι», τόνισε ένας τέταρτος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Η «ευρωπαϊκή προτίμηση» στην άμυνα

Ο Μακρόν ηγείται μιας προσπάθειας «οπισθοφυλακής» για να αποκλείσει εταιρείες εκτός ΕΕ από την αμυντική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού.

Ο Κόστα πρότεινε να δοθεί πρόσβαση σε εταιρείες από συμμαχικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Νορβηγίας και της Ουκρανίας, αφήνοντας όμως εκτός τις ΗΠΑ.

Παρόλο που αυτός ο συμβιβασμός είναι αποδεκτός από τις περισσότερες κυβερνήσεις, εξακολουθεί να μην αρκεί για τον Μακρόν, ο οποίος θέλει να θέσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια της συνόδου, ανέφερε διπλωμάτης της ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, η Ρουμανία πιέζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιμένοντας ότι οι αμερικανικές αμυντικές εταιρείες πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Χρειαζόμαστε την αμερικανική τεχνολογία στην Ευρώπη και, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εντοπίσουμε τρόπους συνεργασίας και να έχουμε την αμερικανική παρουσία», δήλωσε στο Politico ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Στεφάν-Ράντου Οπρέα.