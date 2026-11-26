Απτόητος από την πρόσφατη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και τις έντονες αντιδράσεις για την ακρίβεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει εκ νέου την πολιτική προστατευτισμού.

Με στόχο να ανακτήσει τη διαπραγματευτική του ισχύ μετά την ακύρωση των προηγούμενων δασμών του από το Ανώτατο Δικαστήριο, η Ουάσινγκτον εξαπέλυσε χθες, Τρίτη, ένα νέο κύμα δασμών σε 14 μεγάλους εμπορικούς εταίρους, αξιοποιώντας το εργαλείο των δασμών ως βασικό μοχλό άσκησης εξουσίας ενόψει ενός Κογκρέσου που περνά στον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Το νέο κύμα δασμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε την Τετάρτη μια νέα ομοβροντία δασμών σε 14 μεγάλους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δασμοί του Τραμπ και ο αντίκτυπός τους στην αύξηση του κόστους ζωής αποτέλεσαν μείζον ζήτημα στη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη μετά τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τις προσπάθειες των Δημοκρατικών για την κατάργησή τους.

Η κυβέρνησή του πρότεινε νέους ανώτατους δυνητικούς συντελεστές ύψους 20% έως 40%, προκειμένου να αντιμετωπίσει την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα που, όπως υποστηρίζει, προωθούν αυτές οι χώρες.

Ωστόσο, το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) ανέφερε ότι προτίθεται να θέσει ανώτατο όριο στους νέους δασμούς σε χαμηλότερα επίπεδα, τα οποία έχουν συμφωνηθεί βάσει εμπορικών συμφωνιών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα μιας 8μηνης έρευνας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σχετικά με την πλεονάζουσα βιομηχανική ικανότητα, το USTR στοχεύει να αποκαταστήσει πληρέστερα τη δασμολογική ισχύ του Τραμπ, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τον Φεβρουάριο τους ευρείς παγκόσμιους δασμούς που είχε επιβάλει βάσει νόμου περί εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Η προσπάθεια αυτή επιδιώκει επίσης να θέσει τους δασμούς του Τραμπ και τις συναφείς εμπορικές συμφωνίες σε πιο στέρεες νομικές και πολιτικές βάσεις, στηρίζοντάς τους σε έναν δοκιμασμένο στα δικαστήρια εμπορικό νόμο —το Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974— και αντιμετωπίζοντας τις ξένες επιδοτήσεις και τις βιομηχανικές πολιτικές που θεωρούνται μείζονα εμπορικά προβλήματα τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς όσο και από τους Δημοκρατικούς.

Ξεχωριστά, το USTR πρότεινε έναν νέο δασμό 10% στις εισαγωγές έτοιμων εμπορικών αεροσκαφών της βραζιλιάνικης Embraer, καθώς και αύξηση των δασμών στις εισαγωγές βραζιλιάνικης ζάχαρης που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ωθήσει την Μπραζίλια να διορθώσει φερόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τα προϊόντα αυτά εξαιρούνταν προηγουμένως από τους δασμούς 25% του Τραμπ στα βραζιλιάνικα αγαθά που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας του Άρθρου 301.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι αποφάσισε να προτείνει τις αυξήσεις των δασμών έπειτα από μήνες συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας που δεν σημείωσαν «ουσιαστική πρόοδο».

Στην κορυφή η Κίνα

Στο πλαίσιο της έρευνας για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των εργοστασίων, το USTR ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει τον υψηλότερο συντελεστή με πλαφόν 20%, ο οποίος θα προστεθεί στους δασμούς περίπου 25% που επιβλήθηκαν κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Το ποσοστό αυτό θα συμμορφώνεται με την εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ-Κίνας που λήγει στις 10 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, εάν η εκεχειρία καταρρεύσει, ο συντελεστής της Κίνας θα αυξηθεί στο 40%, διευκρίνισε το USTR.

Το Βιετνάμ θα αντιμετωπίσει ανώτατο δασμολογικό συντελεστή 20% εάν καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, ο οποίος θα αυξηθεί στο 35% εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Ο Γκριρ δήλωσε ότι οι δασμοί, οι οποίοι δεν θα τεθούν σε ισχύ παρά μόνο έπειτα από δημόσια ακρόαση στις 25 Ιανουαρίου, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση «βιομηχανικών στρατηγικών που βασίζονται στη στοχευμένη μεταποίηση, τη συμπίεση μισθών και εργασίας, την οικονομική και άλλη στήριξη, τις εισροές οικονομιών εκτός αγοράς και άλλες πρακτικές που στρεβλώνουν την αγορά» και υπονομεύουν τη μεταποιητική βάση των ΗΠΑ.

Οι δασμοί δεν θα προστεθούν σωρευτικά στους προηγούμενους δασμούς 10% ή 12,5% που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο ξεχωριστής αμερικανικής έρευνας για τη χαλαρή εφαρμογή των νόμων κατά της καταναγκαστικής εργασίας σε 60 οικονομίες, ούτε θα προστεθούν στους κλαδικούς δασμούς εθνικής ασφάλειας στον χάλυβα, το αλουμίνιο, τα αυτοκίνητα και άλλα αγαθά.

Ο Γκριρ ανέφερε ότι οι προτεινόμενοι δασμοί δεν θα ισχύσουν επίσης για κινεζικές εισαγωγές αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξετάζονται για μειώσεις δασμών μέσω ενός διμερούς μηχανισμού γνωστού ως Board of Trade.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί εδώ και καιρό την Κίνα ότι επιδοτεί τη βιομηχανία της και κατακλύζει τις παγκόσμιες αγορές με χαμηλού κόστους εξαγωγές, από χάλυβα μέχρι ηλεκτρικά οχήματα και ηλιακά προϊόντα.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Κίνα αποτελεί πηγή πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, αποφεύγοντας ωστόσο να απειλήσει με αντίποινα.

Χαμηλότεροι συντελεστές για εμπορικές συμφωνίες

Το USTR πρότεινε επίσης ανώτατους δασμολογικούς συντελεστές 18% για εισαγόμενα αγαθά από την Καμπότζη, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και το Μπαγκλαντές, και 15% —συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων δασμών του καθεστώτος «Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους»— για την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, την ΕΕ και την Ελβετία.

Η Ινδία, η οποία δεν έχει καταλήξει ακόμη σε εμπορική συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, θα αντιμετωπίσει δασμολογικό συντελεστή 17% εάν οριστικοποιηθεί συμφωνία και 25% εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, ανέφερε το USTR. Η Σιγκαπούρη θα λάβει ανώτατο δασμολογικό συντελεστή 10%.

Ο Γκριρ δήλωσε στο CNBC ότι τα προτεινόμενα ανώτατα όρια συνάδουν με τις εμπορικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν τον περασμένο χρόνο, οι οποίες μείωσαν επίσης τα εμπόδια στις αμερικανικές εξαγωγές.

Το Μεξικό και η Νορβηγία εξαιρέθηκαν από τις προτάσεις, επειδή οι έρευνες για τις εμπορικές τους πρακτικές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, σημείωσε ο Γκριρ.

Ακόμη κι έτσι, η προοπτική νέων εμπορικών φραγμών βάρυνε τα χρηματιστήρια την Τετάρτη εν μέσω ενός νέου κύματος ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας. Οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες άνοιξαν με πτώση άνω του 1%, με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq composite να υποχωρεί περισσότερο από 3%.

«Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι, ενώ η νομική αιτιολόγηση για τους δασμούς αλλάζει συνεχώς, ο αμερικανικός προστατευτισμός γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αναστραφεί», έγραψαν οι αναλυτές της ING.

Ζήτημα εξουσίας

Στις ενδιάμεσες εκλογές πριν από τρεις εβδομάδες, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι τιμώρησαν τους Ρεπουμπλικανούς για την οικονομία και τον πληθωρισμό, τα οποία πολλοί υποστήριξαν ότι επιδεινώθηκαν από τους δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ωστόσο σε αυτούς ακόμη περισσότερο.

Με τους Δημοκρατικούς να ετοιμάζονται να ελέγχουν το Κογκρέσο για τα τελευταία δύο χρόνια της προεδρίας του, οι δασμοί αποκτούν πρόσθετη σημασία ως ένα από τα πιο ισχυρά οικονομικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ χωρίς την έγκριση των νομοθετών.

Οι δασμοί είναι φόροι που επιβάλλονται στις εισαγωγές, αυξάνοντας το κόστος για τους καταναλωτές. Όμως ο Τραμπ τούς βλέπει ως έναν τρόπο να αποσπάσει παραχωρήσεις από ξένους ηγέτες, να αναγκάσει τους διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών να κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ, να συγκεντρώσει έσοδα για το κράτος και να κερδίσει την εύνοια των ψηφοφόρων της εργατικής τάξης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Προέδρου των ΗΠΑ.

Και έπειτα από μια ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές για το κόμμα του, η οποία απειλεί να περιορίσει δραστικά την εσωτερική του ατζέντα, ο Τραμπ ανυπομονεί να αποδείξει ότι παραμένει ικανός να καθοδηγεί την οικονομική πολιτική και να ασκεί εξουσία, ακόμη κι αν μειώνεται η νομοθετική του επιρροή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Reuters.

«Όλα αυτά οφείλονται στους δασμούς», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC τη Δευτέρα, καθώς εξήρε την κατασκευή νέων εργοστασίων στις ΗΠΑ.

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι η πολιτική αυτή μπορεί να συνοδεύεται από κόστος: «Θα υπάρχει πάντα αυτός ο μικρός πονοκέφαλος κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής μεταβατικής περιόδου».

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έσπευσαν να επιρρίψουν την ευθύνη για τις εκκωφαντικές απώλειες του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές στη δασμολογική πολιτική του Τραμπ.

Τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων δήλωσαν ότι οι δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ έβλαψαν την εθνική οικονομία, έναντι 21% που είπαν ότι βοήθησαν και 12% που δεν διαπίστωσαν καμία διαφορά, σύμφωνα με exit polls που διεξήγαγε η SSRS για λογαριασμό κοινοπραξίας αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Το Εργαστήριο Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Γέιλ εκτίμησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι δασμοί αύξησαν το ετήσιο κόστος για τα αμερικανικά νοικοκυριά κατά 900 δολάρια.

Οι Δημοκρατικοί άδραξαν την ευκαιρία της ανακοίνωσης των δασμών, λέγοντας ότι ο Τραμπ αγνοεί εσκεμμένα την οργή των ψηφοφόρων για το υψηλό κόστος ζωής και τον πληθωρισμό — τα οποία έχουν επίσης τροφοδοτηθεί από την απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν, πυροδοτώντας μια σύγκρουση που έχει διαταράξει σημαντικά την παραγωγή πετρελαίου και τη ναυτιλία.

Αρκετοί Δημοκρατικοί υποστήριξαν επίσης ότι, τιμωρώντας τους συμμάχους, η πολιτική αυτή ελάχιστα συνέβαλε στην αναχαίτιση των επιθετικών εμπορικών πρακτικών της Κίνας.

«Οι Ρεπουμπλικανοί δεν έμαθαν τίποτα», έγραψε στην πλατφόρμα X η επερχόμενη επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Κάθριν Κλαρκ, Δημοκρατική από τη Μασαχουσέτη.

Οι δασμοί έχουν επίσης προσφέρει μια νέα πηγή εσόδων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αφότου ο εμβληματικός νόμος «One Big Beautiful Bill Act» (Ένα Μεγάλο και Όμορφο Νομοσχέδιο) του Τραμπ το 2025 παγίωσε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για τα φυσικά πρόσωπα.