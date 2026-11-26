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Την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης της Βραζιλίας προκαλεί η απόφαση των ΗΠΑ να εξετάσουν την επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών σε εισαγόμενα βραζιλιάνικα προϊόντα, μεταξύ των οποίων τα πολιτικά αεροσκάφη και η ζάχαρη. Η κυβέρνηση του κεντροαριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την «αγανάκτησή» της, κάνοντας λόγο για μονομερή ενέργεια που υπονομεύει τις διμερείς διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο του Αντιπροσώπου των ΗΠΑ για το Εμπόριο (USTR), υπηρεσία του Λευκού Οίκου, εισηγήθηκε την εξέταση πρόσθετων δασμών σε προϊόντα από τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι η Μπραζίλια δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις αμερικανικές ανησυχίες για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

«Η μονομερής απόφαση του USTR αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας διμερούς διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε η υπηρεσία επικοινωνίας της βραζιλιάνικης προεδρίας, προσθέτοντας ότι «η Βραζιλία δεν ενδίδει σε απειλές αυτού του είδους».

Στο επίκεντρο το σύστημα PIX και το ενδεχόμενο αντιποίνων

Η κυβέρνηση Λούλα εκτιμά ότι η αμερικανική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην άσκηση πιέσεων προς τη Βραζιλία, προκειμένου να προχωρήσει σε αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο του συστήματος άμεσων πληρωμών PIX, καθώς και στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον ήρθε λιγότερο από έναν μήνα μετά την επανεκλογή του Λούλα στην προεδρία, με τον Βραζιλιάνο ηγέτη να επικρατεί του συντηρητικού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρου, τον οποίο είχε υποστηρίξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο γερουσιαστής βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η βραζιλιάνικη κυβέρνηση υποστηρίζει ότι διαπραγματεύεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για περισσότερο από έναν χρόνο. Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι οι δύο πρόεδροι είχαν συμφωνήσει στη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εξέταση των εμπορικών ζητημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Μπραζίλια, οι όροι μιας ενδεχόμενης εμπορικής συμφωνίας, τους οποίους είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει η Ουάσινγκτον, δεν έχουν ακόμη αποσταλεί, παρά τα επανειλημμένα σχετικά αιτήματα.

Η κυβέρνηση Λούλα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), καθώς και τη λήψη μέτρων αμοιβαιότητας, εφόσον οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην επιβολή των νέων δασμών, τους οποίους χαρακτηρίζει «παράνομους και άδικους».