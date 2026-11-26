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Τρεις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι, δυτικά της πόλης της Γάζας.

Three Palestinians were killed following an Israeli airstrike in the northern Al-Shati area, west of Gaza City. https://t.co/f5VCuQgNCv — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 26, 2026

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ Σίφα, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε το πλήγμα.

Πηγή: Al Jazeera