Δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν από έκρηξη μοτοσικλέτας παγιδευμένης με εκρηκτικά στη βορειοανατολική Συρία, την Τετάρτη. Οι de facto συριακές αρχές αποδίδουν την επίθεση στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS), σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.
Ο διοικητής των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας στην επαρχία Χασάκα, Μαρουάν αλ Αλί, δήλωσε στη συριακή κρατική τηλεόραση ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από το «Νταές», όπως αποκαλείται το Ισλαμικό Κράτος στα αραβικά, και είχε στόχο στρατιωτικό αρχηγείο στη συνοικία Μουσίρφα.
Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει ότι μετά την έκρηξη σημειώθηκαν συγκρούσεις στην περιοχή.
URGENT ‼️
Booby-trapped motorcycles have entered the city of Al-Hasakah from areas under the control of the Syrian government. One of them exploded at an Internal Security Forces checkpoint in the Al-Misherfa area.
#Rojava https://t.co/8MfBFeRKTF
— Judy Berxwedan (@Judy20255) November 25, 2026
Η δράση του Ισλαμικού Κράτους και οι πυρήνες στη Συρία
Από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, στα τέλη του 2024, και την ανάληψη της εξουσίας από τις νέες de facto αρχές, οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας ανακοινώνουν συχνά επιχειρήσεις και συλλήψεις προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.
Η τζιχαντιστική οργάνωση είχε καταλάβει το 2014 εκτεταμένες περιοχές της Συρίας και του Ιράκ, ανακηρύσσοντας την ίδρυση του λεγόμενου «χαλιφάτου». Η εδαφική της κυριαρχία κατέρρευσε το 2019, ωστόσο πυρήνες της εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη συριακή επικράτεια, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές της ερήμου.
Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει κατά διαστήματα την ευθύνη για επιθέσεις, με βασικούς στόχους τις δυνάμεις ασφαλείας και τις αρχές της de facto συριακής κυβέρνησης.