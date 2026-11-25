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Το «πράσινο φως» στη SpaceX του Ίλον Μασκ για την ανάπτυξη ενός δικτύου έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ως κέντρα επεξεργασίας δεδομένων στο Διάστημα, έδωσε την Τετάρτη (25/11) η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα, που αποσκοπεί στην κάλυψη της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης για υπολογιστική ισχύ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Reuters, η SpaceX είχε υποβάλει νωρίτερα φέτος αίτημα για την ανάπτυξη έως και ενός εκατομμυρίου υπολογιστικών μονάδων σε τροχιά, οι οποίες θα επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων για χρήση στη Γη.

Το νέο δορυφορικό δίκτυο, με την ονομασία «Starmind», φιλοδοξεί να μεταφέρει μέρος των υποδομών που υποστηρίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Διάστημα, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

Η FCC επισήμανε ότι η έγκριση του αιτήματος θα επιτρέψει στη SpaceX να πρωτοπορήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών, ενισχύοντας την ηγετική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς του Διαστήματος και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη των δορυφόρων

Σύμφωνα με τους όρους της άδειας που χορήγησε η αμερικανική ρυθμιστική Αρχή, η SpaceX θα πρέπει:

Να ξεκινήσει την ανάπτυξη του δικτύου το αργότερο έως τον Νοέμβριο του 2033.

Να έχει αναπτύξει το 10% του μέγιστου εγκεκριμένου αριθμού δορυφόρων, δηλαδή 100.000, έως τον Νοέμβριο του 2035.

Να έχει αναπτύξει το 50% του δικτύου, δηλαδή 500.000 δορυφόρους, έως τον Νοέμβριο του 2038.

Η FCC ενέκρινε επίσης πρόσθετες δυνατότητες επικοινωνίας, οι οποίες θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς το οπτικό δίκτυο της SpaceX.

Γιατί ο Ίλον Μασκ θέλει να μεταφέρει τα κέντρα δεδομένων στο Διάστημα

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν τη βασική φυσική υποδομή της Τεχνητής Νοημοσύνης, απαιτώντας τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία τους.

Η SpaceX υποστηρίζει ότι η μεταφορά υπολογιστικών υποδομών στο Διάστημα θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, τόσο σε επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας όσο και σε επίπεδο λειτουργικού κόστους.

«Αξιοποιώντας άμεσα τη σχεδόν συνεχή ηλιακή ενέργεια, με χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, αυτοί οι δορυφόροι θα επιτύχουν θεαματική αποδοτικότητα ως προς το κόστος και την ενέργεια, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τα επίγεια κέντρα δεδομένων», ανέφερε η εταιρεία στην αίτησή της προς την FCC.

Τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα αποτελούν εκτιμήσεις της SpaceX, καθώς η υλοποίηση του εγχειρήματος παραμένει μελλοντική.

Ένα εκατομμύριο δορυφόροι, όταν σήμερα υπάρχουν μόλις 17.000

Το μέγεθος του σχεδίου γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 17.000 δορυφόροι στο Διάστημα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο αριθμός των δορυφόρων για τους οποίους εξασφάλισε άδεια η SpaceX είναι σχεδόν 59 φορές μεγαλύτερος.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν η εταιρεία του Ίλον Μασκ σκοπεύει πράγματι να αναπτύξει το σύνολο του ενός εκατομμυρίου δορυφόρων.

Οι εταιρείες εκμετάλλευσης δορυφορικών δικτύων ζητούν συχνά άδεια για μεγαλύτερο αριθμό δορυφόρων από εκείνον που τελικά προτίθενται να θέσουν σε τροχιά, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των συστημάτων τους.

Ενδεικτικά, η SpaceX είχε ζητήσει έγκριση για την ανάπτυξη 42.000 δορυφόρων Starlink πριν ξεκινήσει την υλοποίηση του συγκεκριμένου δικτύου, το οποίο σήμερα αριθμεί λίγο περισσότερους από 11.000 δορυφόρους στο Διάστημα.

Η υλοποίηση του Starmind εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δυνατότητα της SpaceX να μειώσει το κόστος των εκτοξεύσεων μέσω του Starship, του επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου νέας γενιάς που βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Οι αντιδράσεις της Amazon και η απάντηση της FCC

Το φιλόδοξο σχέδιο της SpaceX έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ανταγωνιστές της, μεταξύ των οποίων και η δορυφορική μονάδα Leo της Amazon.

Οι επικριτές του εγχειρήματος έχουν αμφισβητήσει κατά πόσο η SpaceX θα μπορούσε να αναπτύξει το σύνολο των δορυφόρων, υποστηρίζοντας ότι η ολοκλήρωση ενός δικτύου τέτοιας κλίμακας θα μπορούσε να απαιτήσει ακόμη και αιώνες.

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, είχε απορρίψει τις συγκεκριμένες επικρίσεις ήδη από τον Μάρτιο, στρέφοντας τα βέλη του προς την Amazon.

«Η Amazon θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να βάλει σε τάξη τα δικά της ζητήματα, με τις δικές της εκτοξεύσεις και το δικό της δορυφορικό δίκτυο, αντί να ανησυχεί για άλλους που πράγματι εκτοξεύουν δορυφόρους με τον ρυθμό της SpaceX», είχε δηλώσει.

Η έγκριση του Starmind ανοίγει πλέον τον δρόμο για ένα εγχείρημα πρωτοφανούς κλίμακας, στη διασταύρωση της διαστημικής βιομηχανίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.