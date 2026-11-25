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Σχέδιο δολοφονίας υψηλόβαθμου διοικητή των ουκρανικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων ανακοίνωσε ότι απέτρεψε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), συλλαμβάνοντας έναν πρώην Ουκρανό στρατιωτικό που φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο ύποπτος είχε προετοιμάσει επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στην πόλη Χμελνίτσκι, με στόχο τη δολοφονία του αξιωματικού κοντά στην κατοικία του.

Η SBU ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/11) ότι ο άνδρας συνελήφθη λίγα μέτρα από το σημείο όπου σχεδιαζόταν η επίθεση, προτού προλάβει να ενεργοποιήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, οι Ρώσοι χειριστές του υπόπτου ήθελαν να καταγράψουν τη δολοφονία σε βίντεο και να αξιοποιήσουν το υλικό σε επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου, με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

Τις λεπτομέρειες της επιχείρησης δημοσιοποίησε η SBU, ενώ την υπόθεση μετέδωσαν επίσης η ουκρανική εφημερίδα The Kyiv Independent και το ανεξάρτητο μέσο Hromadske.

Το σχέδιο δολοφονίας και η σύλληψη λίγο πριν από την επίθεση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της SBU, στόχος ήταν ο επικεφαλής μίας από τις μεγαλύτερες απόρρητες μονάδες των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων.

Η ουκρανική υπηρεσία υποστηρίζει ότι ο ύποπτος είχε τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε όχημα που βρισκόταν κοντά στην πολυκατοικία όπου διέμενε ο διοικητής.

Το σχέδιο προέβλεπε την πυροδότηση του μηχανισμού τη στιγμή που ο Ουκρανός αξιωματικός θα περνούσε από το σημείο.

Ωστόσο, η στρατιωτική αντικατασκοπεία της SBU είχε ήδη εντοπίσει την προετοιμασία της επίθεσης.

Όπως ανακοίνωσε, οι πράκτορές της συνέλαβαν τον ύποπτο επ’ αυτοφώρω, όταν βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το παγιδευμένο αυτοκίνητο και ετοιμαζόταν να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την αντικατασκοπεία της SBU στην περιφέρεια του Χαρκόβου, με τη συνδρομή του αρχηγού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και της διοίκησης των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Οι ουκρανικές αρχές δεν δημοσιοποίησαν την ταυτότητα του διοικητή που φέρεται να αποτελούσε στόχο της απόπειρας.

Οι Ρώσοι ήθελαν βίντεο της δολοφονίας για ψυχολογικές επιχειρήσεις

Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία της υπόθεσης αφορά, σύμφωνα με τους Ουκρανούς ερευνητές, την πρόθεση της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών να αξιοποιήσει την επίθεση και για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Η SBU αναφέρει ότι στο σχέδιο είχε προβλεφθεί η βιντεοσκόπηση της έκρηξης, με το υλικό να αποστέλλεται στους Ρώσους χειριστές του υπόπτου.

Σύμφωνα με την ουκρανική εκδοχή, η GRU σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τις εικόνες σε επιχειρήσεις ενημέρωσης και ψυχολογικής πίεσης, με στόχο να πλήξει το ηθικό των ουκρανικών δυνάμεων και να προκαλέσει ανασφάλεια στην κοινωνία.

Η σχεδιαζόμενη δολοφονία, επομένως, δεν αποσκοπούσε μόνο στην εξόντωση ενός στρατιωτικού στελέχους, αλλά και στη δημιουργία ευρύτερου αντίκτυπου.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες προέρχονται από την ανακοίνωση της SBU και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ποιος είναι ο συλληφθείς και πώς φέρεται να στρατολογήθηκε

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ύποπτος είναι πρώην συμβασιούχος στρατιωτικός από το Χάρκοβο, ο οποίος αποχώρησε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το 2024 για λόγους υγείας.

Η SBU υποστηρίζει ότι ήρθε σε επαφή με στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μέσω καναλιών στο Telegram, στα οποία αναζητούσε ευκαιρίες για γρήγορο οικονομικό κέρδος.

Κατά τις ουκρανικές αρχές, η συνεργασία του με τη GRU ξεκίνησε με αποστολές συλλογής πληροφοριών για στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Στη συνέχεια, οι Ρώσοι χειριστές του φέρονται να του ανέθεσαν τη μετάβαση στο Χμελνίτσκι, με σκοπό την προετοιμασία της δολοφονίας του διοικητή των ειδικών δυνάμεων.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας παρακολουθούσε τις κινήσεις του αξιωματικού και είχε προετοιμάσει την επίθεση πριν από την επέμβαση της ουκρανικής αντικατασκοπείας.

Κατά τη διάρκεια ερευνών, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του υπόπτου στοιχεία επικοινωνίας που, σύμφωνα με την SBU, συνδέονται με τους Ρώσους χειριστές του.

Του είχαν υποσχεθεί διαφυγή στη Ρωσία και ρωσική υπηκοότητα

Σύμφωνα με την SBU, οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν υποσχεθεί στον ύποπτο ότι, εφόσον ολοκλήρωνε την αποστολή του, θα εξασφάλιζαν την απομάκρυνσή του από την Ουκρανία.

Το σχέδιο φέρεται να προέβλεπε τη μεταφορά του στη Ρωσία μέσω τρίτων χωρών, ώστε να αποφύγει τη σύλληψη από τις ουκρανικές αρχές.

Παράλληλα, οι χειριστές του τού είχαν υποσχεθεί ότι θα του χορηγούνταν ρωσική υπηκοότητα.

Οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, μέρος των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα για τη στρατολόγηση και τη δράση του υπόπτου.

СБУ затримала кілера гру рф, який намагався підірвати командира елітного загону ССО у Хмельницькому ➡️ https://t.co/mfINl50TOB https://t.co/iIqt7NuGM3 — СБ України (@ServiceSsu) November 25, 2026

Αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη για εσχάτη προδοσία

Ο συλληφθείς έχει ενημερωθεί επισήμως ότι θεωρείται ύποπτος για εσχάτη προδοσία υπό συνθήκες στρατιωτικού νόμου, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 111 του ουκρανικού Ποινικού Κώδικα.

Παραμένει υπό κράτηση χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Εφόσον κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης και δήμευση της περιουσίας του.

Την προανάκριση διεξάγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της SBU, υπό την εποπτεία της περιφερειακής εισαγγελίας του Χαρκόβου.

Οι καταγγελίες για ρωσικά σχέδια δολοφονιών στην Ουκρανία

Η συγκεκριμένη υπόθεση προστίθεται σε σειρά επιχειρήσεων που η SBU υποστηρίζει ότι έχει αποτρέψει τους τελευταίους μήνες, με στόχο αξιωματικούς, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πρόσωπα που συνδέονται με την ουκρανική πολεμική προσπάθεια.

Στις 12 Νοεμβρίου, η ουκρανική υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι εντόπισε στρατιωτικό ο οποίος φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τη ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Σύμφωνα με εκείνη την ανακοίνωση, ο ύποπτος συγκέντρωνε πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξόντωση διοικητή ουκρανικής αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας μέσω ρωσικού πλήγματος.

Τον Μάρτιο, η SBU είχε επίσης ανακοινώσει την εξάρθρωση δικτύου που, όπως υποστήριξε, προετοίμαζε δολοφονίες στρατιωτικών και άλλων προσώπων στην Ουκρανία για λογαριασμό της GRU.

Οι υποθέσεις αυτές αναδεικνύουν μια λιγότερο ορατή πτυχή του πολέμου: την αντιπαράθεση των ρωσικών και ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η οποία διεξάγεται μακριά από την πρώτη γραμμή.

Στην περίπτωση του Χμελνίτσκι, η SBU υποστηρίζει ότι απέτρεψε μια επίθεση που είχε σχεδιαστεί όχι μόνο για να σκοτώσει έναν ανώτερο αξιωματικό, αλλά και για να μετατρέψει τη δολοφονία του σε εργαλείο ψυχολογικού πολέμου.