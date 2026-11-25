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Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του παραμυθιού της Μαρίας Ανδρικάκη, με τίτλο «Το τρένο και η θάλασσα», από τις εκδόσεις Ηράκλειτος, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Άρτεμις».

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Αντιδήμαρχος Αμαρουσίου, Γιάννης Νικολαράκος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθμονέων Γιάννης Ιωαννίδης, ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός (διαδικτυακά), ο ηθοποιός Γιάννης Ζουγανέλης και η εκπαιδευτικός Χριστίνα Παπαδάκου.

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών κι άνω και που μιλάει για τη δύναμη των ονείρων, το θάρρος και τη μητρική αγάπη που μας συνοδεύει σε κάθε νέο ξεκίνημα. Ελάτε να γνωρίσουμε από κοντά την ιστορία και τα μηνύματα ενός βιβλίου που φιλοδοξεί να αγγίξει μικρούς και μεγάλους.

Η διοργάνωση έγινε από τον σύλλογο Αθμονέων και τον Δήμο Αμαρουσίου.

Την εικονογράφηση του βιβλίου επιμέληθηκε η Βιβή Μαρκάτου.