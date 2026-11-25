Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,3%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 18,9%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 17,5%
- ALPHA – Happy Day 13,5%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,7%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,1%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4,7%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,6%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17,6%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,7%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,5%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,8%
- OPEN – 10 Παντού 9,7%
- ΣΚΑΪ – Live You 9,7%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 6,1%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6%
- STAR – Stars System 4%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,1%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 19,1%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,3%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 14,7%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 14,6%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 11,6%
- ANT1 – Ντέρτι 11%
- MEGA – Κάμπινγκ 9,8%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,6%
- STAR – GNTM 9,3%
- ΕΡΤNEWS – Force 1,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 16,7%
- ALPHA – Happy Day 13%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 8,7%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 8%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 6,5%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 6,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,5%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,7%
10:00 – 13:00
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,4%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 11,3%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,6%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 6,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 6,6%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,2%
- OPEN – 10 Παντού 5,8%
- STAR – Star System 5,7%
- ΣΚΑΪ – Live You 5,3%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,6%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 18,8%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 13,2%
- STAR – GNTM 12,9%
- ΑΝΤ1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,3%
- MEGA – Κάμπινγκ 9,8%
- ANT1 – Ντέρτι 8,5%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7,8%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 7,6%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,2%
- ΕΡΤNEWS – Force 0,8%