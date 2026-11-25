Τηλεθέαση (24/11): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή και την prime time ζώνη την Τρίτη;

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση στο γενικό και στο δυναμικό κοινό. Στην πρωινή ζώνη σημείωσαν υψηλά ποσοστά προγράμματα όπως η «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι «Αταίριαστοι» και το «Χαμογέλα και Πάλι!». Στην prime time ζώνη, στην κορυφή των μετρήσεων βρέθηκε η σειρά «Το Σόι Σου» στον ALPHA.